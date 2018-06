Violencia de género sin límites: golpearon a una chofer del corredor 7E

Imposible de creer, pero una chofer de corredor 7 E fue golpeada esta tarde por un hombre, luego de que, por razones que aún se tratan de establecer, él cayera del ómnibus y ella intentó auxiliarlo.

Según la Policía, minuto antes de las 17.20 un llamado de emergencia alertó al 911 sobre un incidente en inmediaciones de los barrios Circulo Uno y Don Santiago. “Una mujer presentaba lesiones por que lo se solicitó asistencia médica. Tras la llegada del Samec fue derivada en Senesa donde quedó internada”. Y agrega: “La mujer presenta traumatismo facial y traumatismo en hombro derecho”.

La chofer fue identificada como María Aquino, de 29 años, mientras que el presunto agresor, de 55 años, fue demorado.



Por su parte, Colque Guillermo, delegado de la empresa Altos Molinos de Colectivos Unidos de Salta, contó a El Tribuno que la compañera quedó internada por un golpe en la cabeza tras la trompada que recibió en la cara.

“Lo que ella me contó es que el hombre no quiso pagar el boleto y ella le reclamo. El hombre comenzó a insultarla hasta que, de mala gana, abonó el pasaje. El colectivo siguió el recorrido. Cuando el mismo hombre quiso bajar tocó el timbre sobre la parada lo que no le dio tiempo a la chofer que recién se detiene a unos 50 metros. Ella abrió la puerta y el hombre la siguió insultando y comenzó a descender de mala manera. En un momento ella mira el retrovisor y vio al señor que estaba en el piso. ‘Yo me asusté’, dijo. Puso el freno de mano y fue a auxiliarlo. Cuando ella llega el se puso de pie y la acusaba de golpearlo. Entonces es cuando le tira una piña. Ella se defendió y en el forcejeo se dislocó el brazo. En eso bajaron los pasajeros que intervinieron en el hecho”, contó el delegado.

El presunto agresor

“Es el mismo problema de siempre, todos los días. Ya no sabemos a quien recurrir: No hay respuesta, todos los días nos roban los colectivos, nos insultan, les pegan a los choferes y no es un problema de zonas. Ya pasa en cualquier lugar: las agresiones verbales o se te van a las manos”, acusó Colque.

El hombre declaró que se está charlando con los referentes de la delegación para ver que medidas van a tomar, mañana mismo o la próxima semana.

Falta de respuesta

Guillermo Colque contó que pese a todos los esfuerzo que vienen realizando la violencia sigue en aumento. En ese sentido contó que muchas veces los choferes usan el botón antipánico pero la Policía aparece recién a la media hora, o en algunos casos nunca lo hace. “Ya no sabemos donde acudir para buscar soluciones”.

En la causa interviene la Fiscalía 7.