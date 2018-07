Milei sobre su cruce con la periodista salteña: "No puedo seguir con esta boca de cloaca"

ías atrás, Javier Milei estuvo en el centro de polémica cuando, durante una conferencia de prensa en Salta, le faltó el respeto a una periodista. La trató de "burra" y le gritó varias veces. En una entrevista con diario Perfil este sábado, el economista indicó que sabe que "no está bien" lo que ocurrió, pero reconoció que se lo ha dicho "a varias personas". Y resumió: "Es mi forma". “No hay excusas que valgan para eso. La realidad es que no está bien, no puedo seguir con esta boca de cloaca que tengo”, se justificó. El hecho. El episodio ocurrió el 27 de junio en el Colegio de Abogados de la localidad de Metán, durante una conferencia de prensa que el economista dio por pedido del diputado Alfredo Olmedo. Allí la periodista Teresita Frías, de InfoSalta, le preguntó a Milei por qué el keynesianismo funcionó en Estados Unidos desde el New Deal, pero no tuvo éxito en su aplicación en la Argentina. El economista le leyó un párrafo de un texto y al finalizar le preguntó: "¿Necesitás que te lo lea de vuelta? Te lo leo de vuelta porque me parece que tenemos problemas graves de comprensión. A ver voy a ir despacito para que me entiendan para ver si Keynes era o no un partidario del régimen totalitario, me parece que la única que tienen dudas en esta sala sobre eso sos vos".

Luego, le espetó: "Es que si vos decís que el mundo salió de la gran Depresión entre el 29 y el 33 con un libro del 36 lo primero que te tenés que dar cuenta es que no te dan las fichas, ni siquiera te tomaste el trabajo de chequear las fechas, hablás de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo, no sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablás de cosas que no sabés". Otro de los periodistas que se encontraba en la rueda de prensa decidió desechar su pregunta y pedirle al economista que pidiera disculpas por sus dichos:"Lo que hacés es un acto de populismo barato, sos un impresentable, porque la falta de respeto es hablar sin saber, el respeto es hablar con propiedad no andar diciendo estupideces", sostuvo. En diálogo con Perfil y consultado sobre este hecho, Milei precisó: "No hay excusas que valgan para eso. Igual se lo he dicho a varias personas. Es mi forma. La realidad es que no está bien, no puedo seguir con esta boca de cloaca que tengo”.