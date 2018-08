La mamá de una alumna golpeó a la maestra “porque no le gustaba cómo enseñaba”

La mamá tomó a golpes a la maestra de su hija. El incidente se produjo hace aproximadamente un mes en uno de los pasillos de la escuela 4.732, de barrio San Carlos. De acuerdo al testimonio de la docente Claudia Linares, reproducidos por Canal 7 de Salta, venía sufriendo una “persecución y hostigamiento de la mamá, porque no le gustaba como enseñaba”.

La situación habría generado la disconformidad de la mujer, que exigir ver todo lo que hacía la educadora en cuanto a lo pedagógico. “Todos los días hacía eso. Era una persecución. No tengo idea a que se debe esta situación. No tengo nada personal con la señora, siempre se lo dije y no entendí el por qué de ese malestar hacia mí”, relató la docente.

Siempre -de acuerdo al testimonio de la maestra- las críticas apuntaron a la forma de enseñar. La difícil situación comenzó a afectar la salud de la educadora, que dijo haber comenzado a sentir pánico y angustia. Todo esto fue creciendo hasta que finalmente, “la mamá enojada, cuando yo estaba en el grado me increpó y comenzó a agredirme verbalmente... Luego, cuando salí sentí el ataque, que me agarraron de atrás, del pelo y de la campera. Cuando me recuperé de la agresión -se dio cuenta- que se trataba de esta señora, que me dijo que yo era mal educada. Sufrí un ataque de nervios y me contuvieron mis compañeras“. Los problemas de salud llevaron a Linares a pedir licencia por un mes. Sin embargo, el viernes último al retornar a su lugar de trabajo, se cruzó nuevamente con la mamá. “Cuando sonó el timbre y quise salir de mi trabajo, apareció esta señora a querer agredirme”.

“Esta vez me dio una piña, pero podría haber llevado un arma, un cuchillo y no la estoy contando ahora. Yo lo que estoy pidiendo es que haya más medidas de seguridad, la situación no puede quedar así. Hoy me tocó a mí pero otro día puede ser otro docente. Y quiero que se vea como arreglar esto,” concluyó.

