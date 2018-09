Verbitsky y una polémica porque sacaron el crucifijo de la Legislatura

El periodista habló sobre su libro Vida de perros en el Palacio Legislativo. En el recinto, no estaba el tradicional crucifijo que se encuentra ubicado en el salón y el problema estalló. Verbitsky aclaró que el no pidió que lo retiren y explicó que una periodista fue la que lo solicitó.

El periodista Horacio Verbitsky estuvo en Salta capital acompañado del investigador y escritor Diego Sztulwark y el pasado miércoles visitó la legislatura salteña para hablar sobre su libro “Vida de perros”. Durante el encuentro fue retirado el crucifijo que se encuentra en el Palacio Legislativo. Esto generó una fuerte polémica y el repudio de algunos sectores por lo que había ocurrido.

El cura párroco de la iglesia de villa San Lorenzo,Oscar Ossola ,en la misa que ofició hoy en la Catedral calificó de “lamentable y tristísimo” el episodio.

‘El respeto por las minorías -que está excelente y está muy bien- jamás podría significar desprecio, agravio, ataque, a las mayorías. Ojalá que como pueblo de Salta estemos a la altura de pedir este respeto y de exigir al presidente de la Cámara de Diputados no sólo repudio a lo que ya hizo, sino que de ninguna manera se pueda repetir. Hay legislación incluso mundial -en Italia sobre todo- a raíz de pedidos de grandes grupos de que se retiraran los objetos religiosos de los organismos públicos, el tema llegó a la Corte de Derechos Humanos de toda Europa en Estrasburgo, que determinó que de ninguna manera (debían quitarse), porque son elementos pasivos que hacen alusión a la historia, a la tradición de siglos de la Comunidad Europea, y que no son un agravio absolutamente para nadie sino al contrario, son la representación de la historia y de los valores que esta sociedad considera como propios‘, sostuvo. A esto se sumó que durante la jornada de hoy comenzó a circular por WhatsApp un mensaje en el que se invitaba a los salteños a realizar un cacerlazo en repudio por lo que había ocurrido.

Tras lo sucedido fue el propio Verbitsky que, al enterarse de que el hecho tomó estado público, explicó que: “El crucifijo se quitó pero no a mi pedido. Me enteré al terminar, cuando me lo informó un activista LGTBQ” .

Según explicaron fuentes de la Cámara, la remoción se llevó a cabo a pedido de un periodista integrante de la Cooperativa Coyuyo, que le transmitió el requerimiento a un empleado de la Cámara, y fue restituido en su lugar al día siguiente. Además, añadieron que no es la primera vez que el objeto religioso es sacado de allí: ya ha sido quitado para otras presentaciones y homenajes, y el crucifijo no estuvo colgado entre el 11 y el 14 de octubre de 2016, cuando se llevó a cabo la XV Asamblea de la Confederación Parlamentaria de las Américas.