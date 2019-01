Frío extremo deja una decena de muertos en EE.UU.: temen temblores por heladas 

El clima invernal no se ha terminado en Chicago; ahora se habla de temblores por heladas. Se registraron temperaturas de -48ºC.

La filial de CNN, WGN, informó el miércoles que los televidentes en el área de Chicago fueron despertados por una serie de ruidos repentinos.

“¡Pensé que estaba loca! Estuve despierta toda la noche porque no dejaba de oírlo”, dijo la televidente Chastity Clark Baker en Facebook, informó la estación de noticias. “Tenía miedo y pensé que era el horno. Seguí caminando por la casa. Tenía las chaquetas de todos en la mesa por si teníamos que salir corriendo”.

Ese ruido no era un horno listo para explotar, sino probablemente un fenómeno meteorológico tan abrumador como el “firenado” o tornado de fuego: los temblores por heladas.

Un temblor por helada, o “criosismo”, ocurre cuando el agua subterránea se congela y se expande, causando que la tierra y la roca se quiebren.

Ese estruendo generalmente comienza cuando hay una caída repentina de la temperatura, informó la WGN, muy similar al reciente descenso de Chicago a un mínimo récord de menos 32 grados centígrados.

Pero Chicago no es la única ciudad con condiciones de clima salvajes ya que una falla en el vórtice polar trajo el aire más frío en una generación a varias partes de los Estados Unidos y creó condiciones peligrosas y, a veces, mortales.

El clima extremo ha matado al menos a 10 personas. En el momento álgido del clima extremo de esta semana, alrededor de 224 millones de personas en todo el país sufrieron temperaturas bajo cero.