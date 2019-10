Salvio, recuperado, entrenó a la par de sus compañeros

El mediocampista de Boca Eduardo Salvio se entrenó este jueves a la par de sus compañeros tras haber jugado poco más de veinte minutos contra River, a raíz de una lesión muscular.

Luego de haberse resentido y no haber podido ser titular en el partido de ida de la Copa Libertadores que su equipo perdió 2 a 0, el Toto ya luce recuperado y a disposición para el encuentro del domingo frente a Defensa y Justicia, por la novena fecha de la Superliga.

Con este escenario, habrá que ver si Alfaro opta por darle rodaje para que llegue con ritmo a la revancha, que será el 22 de octubre, o prefiere preservarlo y llevarlo de a poco.

De hecho, Alfaro explicó que “los médicos me dijeron que estaba para 20 minutos” y por tal motivo lo hizo ingresar por Emmanuel Reynoso.

En la práctica de este jueves, el entrenador tuvo charlas individuales con varios futbolistas, para corregir varios aspectos.

De cara a la revancha con River, Alfaro aspira a que Ramón Ábila y Mauro Zárate, que llegaron con lo justo por sendas lesiones, estén al ciento por ciento físicamente.

Además de enfrentar al halcón, Boca el fin de semana siguiente no jugará debido a la fecha FIFA y, después de enfrentar a Racing, tendrá la revancha ante el rival de todo la vida.

Uno de los futbolistas que no estará a disposición es Nicolás Capaldo, por haber sido expulsado y también porque se lesionó.

Uno de sus posibles reemplazantes es Daniele De Rossi, quien todavía se entrena diferenciado, a raíz de una lesión en el isquiotibial derecho.

El otro candidato a ingresar por el juvenil es el colombiano Jorman Campuzano.