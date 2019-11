“Seré intendente gracias a la gente de los 18 parajes del municipio”

Enrique Prado tiene 31 años, es ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, especialista en temas de seguridad y en su pueblo es docente de nivel secundario de física y matemátrica. Se desempeñó como secretario de esa área en la actual gestión del médico Alfredo Darouiche y ganó las elecciones de esa localidad norteña por 111 votos con los que superó al actual presidente del deliberativo local y tres veces intendente Juan Carlos Alcoba.

Al otro día de las elecciones Prado recorrió los 18 parajes que conforman el municipio norteño y que se extienen desde el valle de Acambuco hasta el chaco salteño y cerrará el ciclo lectivo desde Macueta, ubicado a 80 kilómetros de la localidad de Aguaray en el límite con Bolivia en plena selva de Yungas.

¿Porqué fue a los parajes que conforman Aguaray al otro día de las elecciones?

Para agradecerle a todos los pobladores porque gracias a ellos y a su confianza fui elegido intendente de Aguaray. En la vida hay que ser agradecido pero volver a cada paraje donde la gente salía al camino a saludarme como sucedió con la gente de las comunidades El Algarrobal y Campo Durán a pedirme que no me olvide de todos ellos fue algo muy emocionante.

¿Se reunió con el intendente Darouiche?

Si, a los pocos días de la elección me reuní con el doctor Darouiche y el jueves anterior inciamos formalmente la transición y tanto él como yo designamos a tres personas para que intercambien todo el conocimiento que se pueda respecto de la administración municipal; la idea es juntarnos esta semana con todo mi equipo para determinar la situación económica, financiera, patrimonial del municipio y a cuanto asciende tanto el personal de planta como los planilleros. Personalmente lo hablamos con el doctor Darouiche sobre la iniciativa de pedirle a la Auditoría General de la provincia que audite las cuentas municipales, no porque haya alguna sospecha de nada sino para tranquilidad mía y del intendente saliente. Tenemos toda la predisposición del doctor Alfredo que nos está brindando toda la información respecto del municipio lo cual habla muy bien de él.

Aguaray dio la sensación de ser una administración ordenada....

Es lo que me transmitió el intendente Darouiche y por lo que sé es así. El doctor Alfredo me dijo que hará todo lo posible para cumplir con las obligaciones hasta su último día de gestión, pagando los sueldos, el medio aguinaldo y una suma fija con la que se había comprometido con los gremios. En el municipio tenemos por delante un jucio que tiene mucho tiempo que le hizo el contador Montoya al municipio pero todo eso se irá viendo sobre la marcha.

¿Ya definió su gabinete?

Ya tengo definido quienes me acompañarán en la gestión y estoy creando la secretaría de hicrocarburos porque un municipio productor como es Aguaray tiene que tener certezas sobre esta importante actividad económica; nadie está pensando en ‘apretar‘ a las empresas petroleras pero sí que exista un control sobre la actividad que realizan. Lo que tengo claro es que los recursos que ingresen al municipio y que abonan las empresas petroleras que operan en esta jurisdicción deben ser volcados en la obra pública, no en sueldo ni en otros gastos corrientes. Voy a invitar a los responsables de todas estas empresas, seguramente se van a analizar los convenios vigentes que pueden necesitar de algunas modificaciones pero en general la idea es tener la mejor relación con todos ellos.

¿Ser un intendente del oficialismo nacional puede darle algunas ventajas?

Vamos a usar todas las herramientas y aprovechar todos los contactos a nivel nacional que impliquen mejoras para Aguaray; para la semana siguiente a la asunción viajo a Buenos Aires a una audiencia con quien será ministro del interior. Aguaray necesita obras y mucha contención a los diferentes sectores de desocupados.

¿Qué proyectos tiene para su localidad?

Quiero replicar la experiencia que tuvo el municipio de Tartagal con la creación de una empresa del estado Tartagal Productiva a la que vamos a llamar Aguaray Productiva S.E. Mucha gente del espacio sobre todos jóvenes como el diputado Franquito Hernández y todo su equipo que son profesionales en diferentes áreas me ayudaron a lograr este objetivo de ser intendente de mi pueblo.

Yo conté con el apoyo de las organizaciones sociales como la Unión de trabajadores de la tierra (UTT) y para ellos queremos bajar desde nación maquinarias comunitarias y concretar muchas otras iniciativas con las que estamos trabajando desde el momento en que el pueblo decidió que yo sea su intendente.

¿A quienes agradece esta elección?

Fui electo gracias al apoyo que me dio la gente de los 18 parajes de Aguaray y como les prometí a los pobladores del Paraje Macueta, me voy a cerrar el año lectivo con todos ellos; me da una gran alegría que esos pobladores me digan que soy el intendente de los parajes. Eso quiero ser, un intendente del interior del interior, cercano a la gente.