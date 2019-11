Caso Zanchetta: ubican las denuncias en el ámbito de las "percepciones"

Ayer al mediodía en Orán, luego de la audiencia en la causa por abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto en contra de dos seminaristas que la Justicia norteña cursa contra el obispo Zanchetta, su abogado, colega y vocero, Javier Belda Iniesta, apuntó contra las acusaciones.

Además, indicó que el caso tomó relevancia por la "cercanía" de Zanchetta con el Papa. En este sentido enfatizó que hay presión: "Casi obligando o se le condena o se le está protegiendo", al mismo tiempo que pidió confiar en la Justicia ordinaria y canónica "que la Iglesia tiene muchos siglos afrontando estas situaciones".

En una conferencia de prensa celebrada en un hotel céntrico, el cura Belda Iniesta insistió nuevamente en aclarar que su asesorado no estaba en riesgo de fuga sino, "como siempre", a disposición de la Justicia. Ante la mayoría de medios locales, el doctor en derecho canónico remarcó una serie de "confusiones" e hizo alusión a que a "Zanchetta se lo acusa de violación", refiriéndose a las pintadas que aparecieron en el Obispado. Mientras, aclaró que los hechos por los que se lo acusa son de "abuso sexual simple". Aprovechó esa aclaración para indicar que "en otros ordenamientos jurídicos se les puede llamar "molestias', por ejemplo, que muchas veces puede entrar en el ámbito de la percepción", y comparó la normativa local con la de otros países, lo que haría el sacerdote español en diferentes oportunidades durante la conferencia. Belda aclaró que no quería decir que "cualquier persona que sienta que haya sido víctima de algún tipo de abuso o molestia tenga el derecho de denunciarla".

En el mismo sentido ahondó y justificó ubicar los hechos denunciados por los seminaristas en el "ámbito de la interpretación" porque "estamos hablando de abrazos que duran más de lo normal, de besos que en lugar de caer en la mejilla como ustedes se saludan, puedan caer entre el cuello y la mejilla, osando de poner una mano en la pierna, de chistes subidos de tono. Estamos hablando de hechos muy distintos de aquello que parecen al final", manifestó, mientras que hizo hincapié en el suceso de que se trate de un obispo y "además argentino" supone "más problemas" y que "se pierda de perspectiva el hecho".

Consultado entonces por qué el Papa aseguró que al ver las denuncias consideró que era necesario abrir una investigación canónica, el sacerdote tomó distancia e indicó que no puede "hablar por el Santo Padre. Tampoco de la causa canónica por el secreto pontificio. Pero si una persona se siente molesta o incómoda, tiene el derecho a denunciar, pero eso no significa que se haya producido una violación, que tampoco quiere decir que no haya que perseguir esas acciones. Pero no solo hay que perseguir, sino también demostrarlas", aseveró el abogado.

Por otro lado, además, deslizó una acusación de responsabilidad que recaería sobre los sacerdotes que denunciaron a Zanchetta por complicidad o inacción: "Los sacerdotes no carecían de responsabilidad en esta diócesis y en muchas otras cuestiones que guardan relación directa con el caso", manifestó. También destacó que los sacerdotes querían remover a Zanchetta y dio a entender que los jóvenes podrían haber sido utilizados para ello.

En la nueva audiencia celebrada, Zanchetta confirmó a su defensor oficial Enzo Gianotti y le tomaron nuevamente las huellas dactilares. Belda Iniesta se detuvo en este hecho por calificarlo como "curioso". "En estos procesos se toman una vez, a él se la tomaron el 6 de junio y hoy la fiscalía dijo que estaban inservibles", indicó. El abogado y religioso puso el foco en la fiscalía también al advertir que "cinco minutos antes de la audiencia", Soledad Filtrín pidió nuevamente que no lo dejen salir del país.

Ante este último pedido por parte de la fiscal, la jueza María Laura Toledo Zamora, que presidirá el Tribunal que enjuiciará a Zanchetta, recordó que la misma solicitud ya fue desestimada por el juez Adolfo Figueroa de la Sala IV del Tribunal de Impugnación.

Gustavo Zanchetta, exobispo de Orán y muy cercano al Papa, está a un paso de ir a juicio oral por presunto abuso sexual contra dos seminaristas.

