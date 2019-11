Investigan si hay casos de vecinos intoxicados tras la muerte de perros

Aunque el Ministerio Público aún no dio a conocer los resultados de las muestras tomadas en el loteo El Refugio por la masiva muerte de animales, ayer se expandió la preocupación entre los vecinos por temor a casos de intoxicación humana y se encaró una vigilancia e investigación.

Trascendió que una mujer de 31 años, madre de dos niños, está internada en el hospital Del Milagro. Desde el Ministerio de Salud no confirmaron el caso pero tampoco lo negaron. Otras fuentes consultadas lo dan como un hecho.

Otro vecino se presentó ayer en la subcomisaría para dejar constancia de su malestar y recibió la atención médica en la salita de San Luis.

Ayer, la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma solicitó informes al Ministerio de Salud para confirmar si se presentaron casos de intoxicación de personas tras el envenenamiento de perros y otros animales, a la vera de la ruta provincial 87.

Hace siete días, vecinos empezaron a denunciar la muerte de mascotas. Sospechan que alguien los envenenó. En estos días aparecieron cadáveres de perros, aves y caballos.

Salud Pública activó un protocolo de atención para El Refugio. Personal del hospital Papa Francisco, el Centro de Salud 25 de San Luis y el Programa de Epidemiología recorrieron el loteo. Visitaron las casas de los vecinos para alertar sobre los posibles síntomas que pueden presentar. También se tomaron muestras de agua de la acequia lindera a la ruta provincial 87 y de los pozos de agua.

Según los vecinos, los agentes de salud les recomendaron evitar el consumo y uso de agua de la acequia y de los algibes de sus terrenos por temor a que las napas subterráneas también estén contaminadas, por la sustancia que habría generado la muerte de los animales del barrio.

El Centro de Salud Nº 25 disparó un protocolo de alerta. Javier Corbalán

Cerca del mediodía los vecinos de El Refugio fueron convocados a una reunión. Representantes del Ministerio de Salud, la Policía y Bienestar Animal de la Municipalidad de Salta los instruyeron sobre los síntomas de envenenamiento que pueden presentar los animales de la zona.

Contaron a este medio que les recomendaron evitar acercarse a los espacios donde fueron encontrados los animales muertos y, de presentarse más casos, que eviten tomar contacto con ellos.

Al momento de promover el no consumo de agua de pozo en las viviendas, los vecinos les recordaron a las autoridades que no cuentan con el servicio de agua potable y que desde hace 10 años reclaman la asistencia de cisternas, que hasta ayer no se dio. "No es solo el consumo, hay que bañarse, regar las huertas, qué vamos a hacer", manifestaron.