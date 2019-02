Ponele “Me gusta” a la Copa Libertadores

Con las redes en su mayor auge, Facebook se prepara para el inicio oficial de su alianza con la Copa Libertadores donde ofrecerá una experiencia diferente y gratuita a sus seguidores, que podrán ver 27 partidos en forma exclusiva, entre ellos al menos uno de los seis argentinos clasificados: Boca, River, San Lorenzo, Huracán, Godoy Cruz y Rosario Central.

Para acceder a estos encuentros exclusivos, que no se podrán ver por televisión tradicional y serán siempre los jueves en la fase de grupos, solo se necesitará tener una cuenta de red social sin costos extra, salvo una conexión a internet por wifi o datos celulares.

Leonardo Lenz, quien dirige las Alianzas Deportivas de Facebook en Latinoamérica, detalló que de las 700 millones de personas que están en Facebook y son fans de algún deporte, 400 millones disfrutan de algún contenido sobre fútbol.

Las transmisiones “Live” (en vivo) de Facebook tienen seis veces más interacciones que los videos regulares, porque permiten hacerlos “en cualquier lugar, en forma interactiva y con una puerta social, ya que cualquier persona puede realizarlos”, explicó Lens.

A partir de eso es que Facebook creó esta alianza con la Copa Libertadores -a partir de 2019 y hasta 2022, inclusive- y la UEFA Champions League -desde la edición pasada hasta el 2021, los dos torneos más importantes a nivel clubes en el mundo.

El acuerdo con Conmebol por las cuatro ediciones de la Copa Libertadores incluye, en esta primera etapa, la emisión de 46 partidos, 27 de los cuales serán exclusivos de Facebook, y con libertad para verlos desde cualquiera de los diez países que integran Sudamérica.

Desde que comenzó el acuerdo con la Liga de Campeones de Europa en el segundo semestre de 2018, según Facebook, más de nueve millones de personas han visto al menos un minuto de un video de algún partido.

La producción correrá por cuenta de Fox Sports, que además colocará los periodistas para su realización, teniendo en cuenta que su equipo “es el que mejor entiende la Libertadores después de tantos años haciéndolo”, sostuvo Lenz.

Según el cronograma compartido por la Conmebol, la Fase Clasificatoria 2 tendrá como complemento las emisiones por Facebook de las series entre Deportivo La Guaira de Venezuela y Atlético Nacional de Colombia (7 y 14 de febrero), y Palestino contra Independiente de Medellín (hoy y el 12 de febrero).

Lenz reveló también que las dirigencias de los clubes más importantes de Latinoamérica están “muy entusiasmados” con esta situación, pese a que en una primera instancia no podrán monetizar las transmisiones con publicidades, en una diferencia primaria con lo que suele verse en televisión.

“Para los clubes es muy importante, porque si bien no pueden poner publicidades, sí conseguir fidelidad e interacciones directas con sus seguidores, lo que les permitiría ofrecerles promociones de abonos o merchandising en un futuro”, explicó Lenz.

Es que cada club podrá compartir la transmisión a través de sus cuentas oficiales en Facebook, algo que también será extendido a algunos futbolistas con muchos seguidores.

Flamengo, River y Boca son los tres equipos que más seguidores e interacciones logran en Facebook.

Juegan la T y Defensa y Justicia

Talleres de Córdoba recibirá hoy a San Pablo de Brasil en el encuentro de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, buscando un lugar en la fase de grupos. La T vuelve a esta competencia tras su única experiencia en el año 2002 y accedió a esta edición por haber terminado quinto en la Superliga 2017/18

Por su parte, Defensa y Justicia, la revelación de la actual Superliga, visitará hoy a Botafogo de Brasil, en el cotejo de ida por la primera fase de la Copa Sudamericana.