"El fundamentalismo de las protectoras me hizo mucho daño"

El entrenador de perros de Campamento Vespucio denunciado en febrero por una vecina de la misma localidad por el supuesto mal trato a animales que se encontraban a su cuidado, pidió explicar cómo sucedieron los hechos que llegaron a la Justicia.

Danilo Tirabassi, quien tiene a su cargo una guardería canina en la localidad de Campamento Vespucio, fue denunciado por una vecina de la misma localidad el pasado 26 de febrero. Según la mujer, cuando pasaba por la vereda de la vivienda del entrenador, escuchó los desgarradores aullidos de un animal; minutos después otra vecina del entrenador, que dijo escuchar en forma frecuente los quejidos de animales, proveyó una filmación que también fue aportada a la Justicia.

La semana anterior la denunciante y el entrenador fueron citados a una audiencia de conciliación que según Tirabassi fue aceptada por ambas partes; pero el entrenador les iniciará acciones legales a las responsables de una asociación de cuidado de mascotas por daños, perjuicios, daño económico y las múltiples amenazas que, aseguró, sufrió en este tiempo.

El certificado que descarta daños o maltrato. Agencia

La versión del entrenador

Tirabassi explicó: "Todo se produjo la noche del 26 de febrero cuando yo llegaba con mi esposa y mi beba a la casa y uno de mis 4 perros se avalanzó sobre ella. Lógicamente me puse entre medio de mi esposa y el animal que pesa 45 kilos, lo aparté pero nunca le pegué, simplemente le llamé la atención de la manera que suelo hacer con cualquier animal, sean los míos o los que los clientes llevan para adiestrar".

Tirabassi explicó: "Esta vecina hizo la denuncia en la comisaría de Vespucio y cuando yo llegué estaba acompañada por las protectoras de animales y un periodista de Tartagal. Pasé al lado de todos ellos y no me dijeron nada; pero horas después en las redes sociales me insultaron, me amenazaron y llegaron a decir que me iban a matar a mí y a mi familia".

Tirabassi precisó: "Un veterinario de Mosconi fue a ver el estado en que se encontraban los animales y constató que no tienen golpes, lesiones ni ninguna conducta que haga sospechar maltrato. Ese certificado que lleva la firma del Dr. Víctor Scarabotti lo elaboró el mismo día de la denuncia porque yo pedí que así se hiciera. Pero fue tal el hostigamiento y los agravios que sufrí por parte de la gente en las redes sociales que hace tres semanas que no trabajo. Con semejante cartel que me hicieron nadie quiere llevar sus animales a la guardería ni a que los entrene, lógicamente tienen temor de que los maltrate".

“Perjudican en vez de ayudar”

Tirabassi consideró: “Hay tal fundamentalismo en algunas miembros de estas entidades que provocan mucho daño y lejos de ayudar, perjudican a los animales que dicen proteger. Ellas creen que entrenar es maltratar, que tenerlos en un canil es quitarles la libertad y que trabajar con animales es explotarlos. Están totalmente equivocadas y a muchas las mueve el desconocimiento y la ignorancia por no asesorarse con gente que sabe del tema. Con mi abogado vamos a exigir que pida públicas disculpas, que aclare que se equivocó o el argumento que quiera poner; caso contrario voy a demandarla mediante acciones civiles porque el daño moral y económico que me han provocado a mí y a mi familia es muy grande”.