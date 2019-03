Cinturonazos, mordeduras y abusos: lo que reveló la autopsia de la nena fallecida

La mamá y el padrastro de Bianca Godoy, la nena de 4 años que murió el viernes después de haber sido golpeada y violada en Cañuelas, se negaron a declarar y seguirán detenidos. La autopsia, sin embargo, reveló todo el espanto y la violencia que sufrió la víctima antes de morir.

El informe de los peritos determinó que Bianca recibió un golpe fuerte en la cabeza posiblemente mientras comía, lo que derivó en una broncoaspiración de alimento y después una asfixia, con derrame cerebral, indicó el portal Info Cañuelas.

La madre y el padrastro no declararon y seguirán presos. (Fuente: Info Cañuelas).



Pero Bianca era víctima de la crueldad de quienes debían cuidarla desde mucho tiempo antes. Su cuerpo presentaba “signos de abuso sexual de larga data”, golpes previos, huellas de cinturonazos, hematomas en la cabeza y hasta marcas compatibles con mordeduras. En tobillos y muñecas tenía signos de ataduras o precintos.

Su mamá, Viviana Roldán, y su pareja, Federico Espinosa, la llevaron el viernes desvanecida al hospital y dijeron que se había ahogado en una pileta, pero quedaron detenidos poco después, cuando los médicos descubrieron que Bianca tenía una serie de lesiones en el cuerpo y una herida compatible con una violación.

Indignación

"No podemos creer tanta maldad. Nunca pensamos que la situación eran tan grave y no podemos creer que ella, como madre, haya dejado que le hicieran todo esto a Bianca”, manifestó la tía de la nena y hermana de Roldán. De acuerdo a su relato, el papá biológico había denunciado que la golpeaban y estaba haciendo los trámites para quedarse con la tenencia.

Durante los últimos dos meses, la familia había perdido contacto con ellos. Se habían mudado de El Jagüel a Máximo Paz sin decirle una palabra a nadie. "No entendemos por qué ella lo defendía tanto. Estaba como ciega por esta persona y la nena era como un estorbo”, sostuvo la mujer que, por ahora, no tiene intenciones de volver a ver a su hermana.

Fuente: TN