Tras las quejas de Tigre, cambió el reparto de entradas, que se agotaron en horas

Luego de la queja efectuada por la dirigencia de Tigre, se modificó este lunes el reparto de entradas para la final de la Copa de la Superliga que se disputará en Córdoba, por lo que Boca tendrá 27 mil y el matador 20 mil.

En primera instancia, Rody Guerreiro, titular del Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba (COSEDEPRO), había informado que serían 36 mil para el xeneize y 17 mil para su rival.

Sin embargo, luego de las quejas del presidente de Tigre, Superliga oficializó la nueva distribución que tendrá populares a 850 pesos y dos tipos de plateas, a 1.550 y 2.200.

Boca y Tigre -que descendió a la Primera B Nacional- se enfrentarán el domingo a las 18.45 en la final de la Copa de la Superliga a partido único y con el premio deportivo de la clasificación a la Copa Libertadores 2020, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Una vez conocida la primera forma de distribución de las entradas, el presidente del matador, Ezequiel Melaraña, se había quejado porque su club iba a tener la mitad de las entradas que su rival.

“La semana pasada nos dijeron que las entradas en la final iban a ser en repartos iguales. Hoy nos comunicaron que nos iban a dar cerca de 16 mil localidades. No creo que sea mitad y mitad.

Repartir 70 y 30 es abusivo”, había afirmado en declaraciones formuladas a FM 94.7.

Melaraña había adelantado que iría a la “Superliga a reclamar” por la situación y manifestó querer que “se cumpla que seamos mitad y mitad”.

“Calculamos que habrá 20.000 hinchas de Tigre en Córdoba. Lo ideal hubiese sido que nos digan cómo era el reparto de entradas.

Quiero que nos den las entradas correspondientes. Si después no las vendemos, se verá”, cerró.

Por último, la página web que vendía los tickets para la final entre Boca y Tigre informó que ya no quedan lugares.

Se vivirá una verdadera fiesta el domingo en el Mario Alberto Kempes, que lucirá a pleno.