Luz verde para que López Viñals sea juez de la Corte

Los senadores aprobaron ayer por unanimidad el pliego por el que Pablo López Viñals se convirtió en nuevo juez de la Corte de Justicia de Salta, en reemplazo de Abel Cornejo, quien ahora fue propuesto para ser procurador, en lugar, justamente, de López Viñals.

La cuarta sesión del año de la Cámara Alta tuvo la presencia de 19 senadores y tuvo algunos cruces entre oficialistas y opositores por lo que se consideró como un "enroque" en los altos puestos de la Justicia local.

López Viñals llegó a esta instancia tras haber sumado unas 2.414 adhesiones, la mayoría de empleados del Ministerio Público Fiscal, durante el proceso participativo.

Durante la sesión y mediante una resolución, la comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones rechazó la impugnación presentada contra las designaciones de Pablo López Viñals y Abel Cornejo, expresando: "En mérito que la presentación debemos expresar que los cuestionamientos cursados importan exposiciones genéricas, no plantean la falta de cumplimiento de los requisitos necesarios establecidos por la Constitución. Que ante la presentación en análisis no se advierten circunstancias que puedan tener la virtud de inhabilitarlos para los cargos propuestos. Tampoco se invocan pruebas o circunstancias de orden ético o relativas a su idoneidad. Que los argumentos vertidos en la impugnación en análisis carecen de identidad para prosperar".

Cargo vacante

Otra de las discusiones se dio por la vacancia del cargo de juez de la Corte. Es por eso que el senador José Ibarra (Guachipas) había presentando un proyecto de resolución para que se suspenda el trámite de designación de los pliegos remitidos tanto para cubrir los cargos de procurador general y de un ministro de Corte, hasta tanto se efectivice la hipótesis de vacancia a su respecto.

Ibarra cuestionaba que "se ha puesto en evidencia una situación de anomalía institucional configurada con la pretensión de practicar un "enroque' entre los cargos que ocupan Pablo López Viñals y Abel Cornejo. A ambos se les vencía el mandato el año venidero, por lo que se advierte que el gobernador quiere dejar afines en los cargos más altos de la Justicia provincial".

Al instante, salió al cruce el senador Diego Pérez (Rosario de la Frontera), quien expresó, con ironía: "He buscado la expresión "anomalía institucional' y su significado, y he buscado dentro del pliego que vamos a tratar y no he encontrado nada que se parezca a ese término. Se hizo hincapié en que se trate el pliego hasta que se genere la vacancia. Aseguramos que la vacancia existe porque hay una renuncia (la de Abel Cornejo como juez de Corte) y que está confirmada porque hay un decreto 387/19. Por la cual se acepta esa renuncia a partir del 11 de mayo".

Ahora la comisión de Justicia avanzará con el pliego de Cornejo.

Invitación

Por otro lado, por una resolución del senador José Ibarra se invitará a la Cámara de Senadores al ministro de Salud, Roque Mascarello, para que informe sobre la situación presentada en los departamentos de Orán y San Martín, respecto a los casos de dengue y la provisión de medicamentos.