Del Potro se prueba en singles en el Masters de Madrid

El tandilense Juan Martín Del Potro, número uno del tenis argentino y octavo del mundo, volverá a jugar hoy un partido de singles después de tres meses de ausencia. Su rival será el serbio Laslo Djere en cotejo programado para las 8.30 de nuestro país, por la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid. Transmitirá ESPN.

El tenista anunció que se presentará en el cuadro principal de singles luego de haber quedado conforme con la forma en que respondió su rodilla en el encuentro que el lunes jugó junto al japonés Kei Nishikori en el cuadro de dobles de Madrid, con victoria sobre la dupla formada por el italiano Fabio Fognini y el sueco Robert Lindstedt por 5-7, 6-4 y 10-4.

De manera que Delpo probará también en el cuadro de singles cómo responde la rodilla derecha que se lesionó el 11 de octubre del año pasado en el Masters 1000 de Shanghai, China.

“Si las sensaciones son las que esperamos, seguramente me anime a jugar el singles. Pero hay que ir día a día. No tengo ninguna prisa”, declaró Del Potro luego de su victoria del lunes en dobles.

Del Potro tuvo un retorno fallido en febrero pasado, cuando jugó en Delray Beach con severas molestias y perdió ante el local MacKenzie McDonald en cuartos de final.

En Madrid, la Torre de Tandil intentará reinsertarse en el circuito, algo que no le será fácil porque además se juega sobre polvo de ladrillo, la superficie que menos lo favorece.

El certamen que se desarrolla en la capital española tuvo a lo largo de su historia a un solo campeón argentino, el cordobés David Nalbandian en la edición de 2007.

Triunfos argentinos

El bahiense Guido Pella confirmó su gran momento y avanzó ayer a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid tras superar al ruso Andreii Medvedev por 6-2, 1-6 y 6-3, al igual que Diego Schwartzman, vencedor del italiano Marco Cecchinato por 6-0, 4-6 y 6-1.

Pella, ubicado en el puesto 26 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 42 minutos para superar al ruso Medvedev (14), duodécimo favorito, y jugará su próximo partido ante el suizo Stanislas Wawrinka (34).

Por su parte, el Peque Schwartzman (25), empleó una hora y cuarto para doblegar a Cecchinato (19), con quien había perdido este año la final del Argentina Open.