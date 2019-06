“Se hacen entre ocho y diez kilómetros de vías por semana”

Desde Joaquín V. González, Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, explicó los avances en las obras del Belgrano Cargas.

¿Cuánto se invirtió en Salta para estos 90 kilómetros de vías inauguradas en la provincia?

La inversión total de obras en infraestructura ferroviaria en Salta es 781 millones de dólares, y ya se ejecutaron 110 millones de dólares. La inversión proyectada y ejecutada es en renovación de vías, en los insumos, que son los rieles principalmente, en puentes ferroviarios y en un terraplén que esta en Las Lajitas. Se hacen entre 8 y 10 kilómetros por semana, hay unos 100 kilómetros de vías nuevas en Salta en total.

Es impresionante la importancia que tiene no solo para este departamento, y para Salta, sino para todo el país. Hoy estamos inaugurando los primeros 700 kilómetros de todo el Belgrano Cargas, desde Rosario hasta Salta, pasando por Santiago del Estero y Chaco.

¿Qué otras obras hay previstas para Salta?

Desde J. V. González hasta Metán, en el ramal C12, ya estamos comenzando a trabajar y se renovará totalmente. También estamos en el ramal C8, que desde hace 30 años no pasa el tren y esperamos que al final del 2020 haya trenes operando. El ramal C8 va desde Metán, pasando por Rosario de la Frontera, hasta Las Cejas, en Tucumán. Son obras que se están iniciando, hay tramos que están siendo licitados y que van a estar en obra antes de fin de año.

¿Qué avances hay del tren que va de San Antonio de los Cobres hacia Chile?

Ese ramal, el C14, está trabajando y se hacen operaciones. Esperamos que este crecimiento de la Argentina permita desarrollar muchos más kilómetros del ferrocarril, que estuvo abandonado y es la primera vez en 70 años que se lanza un plan de esta magnitud, que es a lo largo y ancho del país.

El tramo que une Salta con Bolivia, ¿en qué etapa se encuentra?

El de Salta a Güemes, el C15, está en nuestro plan, y no solo hasta Güemes, desde Metán hasta la frontera con Bolivia es parte de nuestro plan y esperamos conseguir los fondos para llevarlo adelante en los próximos meses y poder llegar hasta la frontera con Bolivia. Es todo el extremo del C15 que comienza en Metán y termina en Bolivia

Diferentes referentes del norte afirmaron hace algunos meses que las obras en sus provincias están en abandono...

De ninguna manera, estos son los hechos. Esta es una obra en particular, estamos con 800 trabajadores y esperamos llegar en las próximas semanas a mil, cuando se inicie el cuarto frente de obra en El Quebrachal, que va a completar el tramo hasta Talavera. Estamos iniciando obras en el Ramal C12 desde aquí hasta Metán.

En realidad son de otras provincias las quejas, como Formosa y Tucumán.

Estamos en un plan de obras que es paulatino y que se está desarrollando, estamos implementando el plan y estamos contentos de generar empleo y oportunidades para el norte argentino, en la medida que se pueda generar mayor producción y más eficiente en la economía regional y llegar a los centros de consumo para desarrollarse.

Por un lado se destaca esta inversión en infraestructura, pero por otro se invita a tener en cuenta que en el contexto de crisis por más que haya inversión en infraestructura...

Todos los argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo para terminar con décadas de mentira, no solo de abandono sino de mentiras. Funcionarios que prometían cosas que no se cumplían. Estamos hoy diciendo la verdad, tenemos que hacer este esfuerzo, lo necesitamos, los argentinos estamos conscientes de las necesidades que tenemos y vamos a seguir trabajando. No tenemos duda que invirtiendo va a haber más desarrollo y más oportunidades para todos y que los argentinos tenemos que desarrollar.

¿Cómo se reducirán los tiempos para los productores de Salta?

En el 2015 tomamos el ferrocarril y el Belgrano Cargas estaba tardando entre 15 y 18 días para llegar desde J.V. González hasta los puertos de Rosario. Hoy, después de todas las inversiones, y mejor inversión, estamos tardando entre siete y ocho días. Y esta inversión que se hizo en vagones y que tendremos como estándar, tardó tres días. Además transportó 100 vagones, que cuando esté todo terminado, esos 100 vagones podrán transportar 6.700 toneladas, son unos 250 camiones. Habrá carga transportada más eficiente que permitirá que los productores del norte tengan una logística más eficiente. Además ayudará a que haya más vidas porque sacar camiones de la ruta, signif ica que haya más vidas.