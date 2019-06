Central Norte aterrizó en Salta con "los pies en la tierra"

Central Norte pisó en la tarde-noche del lunes el aeropuerto “Martín Miguel de Güemes” luego del valiosísimo triunfo en Misiones ante Guaraní Antonio Franco, en la final de ida que lo dejó en los umbrales del ascenso al torneo Federal A. Y la primera postal que recibieron los jugadores y el cuerpo técnico azabache a su llegada fue la aprobación, el empuje, el aliento y un aplauso de reconocimiento para el grupo de las alrededor de 60 hinchas cuervos que se apostaron y “coparon” la pequeña sala de espera de la terminal aeroportuaria de nuestra provincia.

Hinchas, familias y los familiares de los jugadores se fundieron en un aplauso de apoyo para un grupo que buscará el domingo en la revancha aquello por lo que cientos de fieles seguidores de Central se ilusionan y se desvelan cada noche.

Uno de los más requeridos por la gente es el goleador mimado Fabricio Reyes, a quien varios fueron a arengar y darle ánimo, ya que hace 37 días que no convierte un gol.

Ahí nomás “La Perla” atendió a El Tribuno y le dijo: “Daremos lo mejor que tenemos para ascender”. Y cuando se le recordó lo que pasó ante Huracán Las Heras hace dos torneos, cuando obtuvieron un buen resultado en la ida, pero penaron en la vuelta, el delantero dejó en claro: “Ya pasó ese partido, ahora somos otro plantel, otros jugadores, llegamos al club a luchar. Los que estamos ahora somos todos buena gente. Nosotros estamos tranquilos, sabemos que haciendo bien las cosas vamos a ascender. En lo grupal estamos bien, pensando en el domingo. Queda un paso más, 90 minutos nos separan de la gloria”, se ilusionó el goleador cuervo.

Otro de los más ovacionados fue Mauricio Pegini. El arquero estuvo muy observado en Misiones por su dolencia en el hombro, pero ni siquiera dejó notar la lesión y tuvo una buena actuación. “Fuimos a jugar a una cancha muy difícil, fuimos a buscar ese resultado. Del hombro se habló mucho en la semana, pero no me molestó. No puede quedarme con lo que hice la semana pasada en fisio, esto va a llevar tiempo para recuperarlo. Ahora el hombro me está bancando a mí”, dijo el “Rulo” con una sonrisa y con fe de poder jugar la finalísima por la gloria.

“No hay que quedarse con lo que estamos haciendo, hay que ir por más, estamos a un paso nomás, hay que tener la cabeza en fría y pensar en que esto no se nos puede escapar esta vez. Tenemos los pies sobre la tierra porque todavía no se ganó nada”, amplió.

“Las llaves son cada vez más cerradas, porque los equipos que vamos enfrentando son duros. Por algo seguimos pasando y ojalá que el domingo en el Martearena podamos cerrarlo antes y no sufrir tanto. Ellos (Guaraní Antonio Franco) están acostumbrados a canchas chicas. Esperemos aprovechar muy bien los espacios para definirlo antes y ascender”, cerró uno de los pilares fundamentales del equipo.

Por su parte, quien recibió en su llegada todo el afecto junto a su hermano Lucas fue Federico Rodríguez, el hombre que sueña con coronar su carrera con el ascenso que se le negó tantas veces. “No podemos dormirnos, todavía falta. El domingo será difícil. Este grupo se merece el ascenso. Seguiremos mentalizados como lo hicimos desde el primer momento que llegamos. Al ascenso lo queremos todos”, dijo el “Bocha”.



Beterette, con un pie afuera de la revancha

Cuánto dolor, cuánta bronca e impotencia acumuló Leandro Beterette por la desafortunada lesión que tuvo en Misiones durante la primera final con Guaraní Antonio Franco.

El defensor de Central Norte dejó el campo de juego antes de que se cumpliera el primer cuarto del encuentro, debido a un fuerte golpe en el pubis que lo alejaría del partido más esperado del campeonato.

Beterette no tuvo más alternativa que pedir el cambio y el dolor en la zona afectada se incrementó con el correr de las horas. Cuando el plantel arribó anoche al defensor se lo vio caminar con dificultad y, sin perder tiempo, se dirigió al traumatólogo para conocer con mayor certeza el grado de su lesión.

Si bien la ausencia de Beterette no se notó porque Pablo Figueroa lo reemplazó muy bien, el defensor lateral derecho es uno de los jugadores con más presencia en el torneo: de 18 partidos que jugó Central Norte solo estuvo ausente en dos encuentros.

Por otra parte, el plantel que comanda Ezequiel Medrán retornará a las prácticas hoy en horario matutino, en el estadio Dr. Luis Güemes.