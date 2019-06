Para Moyano, la fórmula Fernández-Fernández es "la que más garantiza" un cambio de rumbo

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, consideró hoy que la fórmula peronista Alberto Fernández-Cristina kirchner es "la que más garantiza" un cambio en el rumbo económico, a la vez que aseguró que "nunca" criticó la política del anterior Gobierno.

Tras apoyar el binomio Axel Kicillof-Verónica Magario, que buscará la Gobernación bonaerense, el referente gremial subrayó que fórmula presidencial del PJ "es la que más garantiza que va a cambiar esta situación" económica.

En diálogo con Radio La Red, el ex titular de la CGT explicó que "es el único modo de terminar con esta desidia que está pasando mucha gente".

Moyano liderará la Mesa Sindical que se ocupará de "acompañar y brindar apoyo a la fórmula", además de trabajar en la elaboración de propuestas de Gobierno que llevará el binomio a las elecciones.

Al ser consultado sobre la relación que mantuvo con la ex jefa de Estado durante su gestión al frente de la Casa Rosada, el camionero manifestó: "Nunca critiqué la política (kirchnerista), sólo critique la actitud de la Presidenta de no escuchar, pero las políticas nunca las critiqué. Entre las políticas que se aplicaban antes y las que se aplican ahora hay una diferencia muy grande".

"Cristina puede haber cometido errores, pero lo importante es corregirlos. Hay reclamos a los que tal vez no se les prestó atención. Pero entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora hay una diferencia abismal", agregó.

Respecto a las posibilidades electorales de la fórmula del PJ, Moyano señaló que el actual Gobierno "convenció al electorado de que podía sacar al país adelante pero hizo todo lo contrario, la gente que se equivocó no se va a a volver a equivocar".