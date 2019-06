Alejandro Sanz tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Alejandro Sanz sigue cosechando alegrías. Este viernes se conoció que el intérprete de “Amiga mía” recibirá la codiciada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, según informó Universal Music a través de un comunicado, citando a la Cámara de Comercio de Hollywood.

Sanz es parte de los artistas que recibirán en 2020 la estrella, entre los que también destacan Billy Idol, 50 cent, Alicia Keys, entre otros.

“Me han dado una de esas estrellas que no hay q mirar al cielo para verla, pero si caminar por ellas en el paseo de la fama de #Hollywood. Estrellamente agradecido (sic)”, dijo Sanz en su cuenta de Twitter.

A star, which you don’t need to look up to the sky to see,but that you can walk through TheHollywoodWalkOfFame. GRATEFUL pic.twitter.com/tW2kcQVWYH