La joven Laura Cruz se convirtió hoy en la primera ingeniera nuclear salteña

En octubre de 2018, El Tribuno entrevistó a la joven de 22 años Laura Cruz quien se encaminaba a ser la primera salteña en recibirse de ingeniera nuclear. Con enorme repercusión por el mérito de la alumna del profesor Daniel Córdoba en los talleres de Física de la UNSa, hoy ese sueño se hizo realidad y finalmente concretó sus estudios en el prestigioso Insituto Balseiro en Bariloche.

"La segunda de la semana....sí ...en la Promocion 40 de Ingenieros Nucleares.. hay una salteña Laury Cruz ...y se convierte así en la primera ingeniera nuclear salteña desde que existe la carrera. Grande Laury por tu capacidad y sencillez ...sos un ejemplo para los chicos y chicas salteñas por tu constancia y dedicación pero sobre todo por tu humildad . Nos vemos pronto....felicitaciones a tu familia", escribió hoy en su muro de Facebook el profesor Córdoba, dando la buena noticia.

Con una infancia transcurrida en el barrio Miguel Ortiz, la primaria en la San Francisco y el secundario en el Padre Tommassini y luego la UNSa, Laura Cruz recordó en aquella entrevista el papel de las mujeres en las ciencias duras. "Yo siento como una gran sorpresa. Yo pensaba que había más chicas egresadas en el (Instituto) Balseiro. Me sorprendió cuando el profe (Daniel) Córdoba me dijo que yo era la primera salteña que ingresaba a Ingeniería Nuclear. Ya había para (Ingeniería) Física, para Mecánica y yo pensé en cómo nadie se interesó en la Nuclear porque para mí es la más interesante de las que hay en el Balseiro. Me alegra también que luego hayan ingresado más chicas. Entró mi compañera de Ingeniería Química de la UNSa y ahora me enteré, cuando fui a visitar el taller, que hay dos chicas más que quieren postularse para el año que viene. Me gusta que se atrevan más, porque es algo difícil. Es difícil dejar tu familia, tu ciudad, tus amigos, las comodidades de tu casa; por eso se necesita mucha vocación", había dicho.

Un salteño, nuevo ingeniero mecánico

El joven Santiago Castro Lacroze se recibió también hoy en el Instituto Balseiro de ingeniero mecánico, quien recibió también las felicitaciones de quien fuera su profesor, Daniel Córdoba.