Conversatorio en el Colegio de Psicólogos

El Conversatorio estará a cargo del Dr. Mario Vázquez y la Dra. Patricia Adriana Francisca, ambos reconocidos psicólogos y docentes universitarios de nuestro medio.

La cita es el próximo miércoles 20 de agosto, a las 19 en la sede del Colegio de Psicólogos de Salta, Alsina 1023.

Los autores de El Hombre Guionado y Mitopoiesis, Mitos y Autores Clásicos en la Clínica Psicológica Actual, recorrerán sus obras y a través de casos prácticos procurarán comprender el comportamiento humano, partiendo de la premisa de que ninguna conducta humana se realiza «porque sí»; toda acción tiene una finalidad, se hace “para algo”. Esa finalidad puede ser consciente o no, pero existe siempre.

La actividad está dirigida tanto a profesionales y estudiantes de carreras relacionadas a la salud mental, como al público en general. Las inscripciones se reciben a través del enlace: https://docs.google.com/forms/d/1oKcWOEE7Aewh_seN7UvVwlprcR3Bpye4CH47zt58Y8E/edit

Para mayor información: 387 4406053 o al 387 4621839