20 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Rosario de Lerma
Caso Leonel Francia
Estafa
Taekwondo
riña de gallos
Causa Hogar Casita Feliz
Salud publica
Educación
Vida y Tendencia

Conversatorio en el Colegio de Psicólogos

EUCASA, Editorial de la Universidad Católica de Salta y el Colegio de Psicólogos de Salta, organizan la “Clínica de un hombre guionado. Una mirada integrativa”.
Miércoles, 20 de agosto de 2025 11:17
Conversatorio. Fotografía ilustrativa
El Conversatorio estará a cargo del Dr. Mario Vázquez y la Dra. Patricia Adriana Francisca, ambos reconocidos psicólogos y docentes universitarios de nuestro medio.

La cita es el próximo miércoles 20 de agosto, a las 19 en la sede del Colegio de Psicólogos de Salta, Alsina 1023.

Los autores de El Hombre Guionado y Mitopoiesis, Mitos y Autores Clásicos en la Clínica Psicológica Actual, recorrerán sus obras y a través de casos prácticos procurarán comprender el comportamiento humano, partiendo de la premisa de que ninguna conducta humana se realiza «porque sí»; toda acción tiene una finalidad, se hace “para algo”. Esa finalidad puede ser consciente o no, pero existe siempre.

La  actividad está dirigida tanto a profesionales y estudiantes de carreras relacionadas a la salud mental, como al público en general. Las inscripciones se reciben a través del enlace: https://docs.google.com/forms/d/1oKcWOEE7Aewh_seN7UvVwlprcR3Bpye4CH47zt58Y8E/edit

Para mayor información: 387 4406053 o al 387 4621839

