Gonzalo Jara sería sancionado de oficio por Conmebol

Gonzalo Jara volvió a ser protagonista en un Chile - Uruguay, y quedó en el ojo de la tormenta. En 2015 le metió un dedo en la cola a Edinson Cavani y el charrúa vio la roja tras responder con una piña. Por ese cruce el chileno recibió una sanción de oficio de 2 fechas y ahora, 4 años después, la historia podría volver a repetirse en esta Copa América.

En el segundo tiempo un espectador invadió el campo de juego, en la carrera se puso una máscara de pollo y hasta tocó la pelota con la mano. El joven tenía una bandera sobre sus hombros; era celeste y blanca y se llegaba a leer “Kun”. Nadie entendía bien qué pasaba en el estadio Maracaná.

Aunque lo más extraño llegaría después. Ninguno de los encargados de la seguridad podía alcanzar al simpatizante, hasta que Gonzalo Jara logró derribarlo con una violenta patada. El hincha cayó y recién allí pudo ser capturado por los guardias.

La acción, que no pudo verse por la transmisión oficial, ya que se busca no darles exposición a los intrusos, tomó por sorpresa a la mayoría, menos al uruguayo Luis Suárez, quien enseguida le pidió al árbitro brasileño Raphael Claus la expulsión de Jara. Claro que nada de eso ocurrió.

Lógicamente, los compañeros de Jara lo bancaron, mientras que algunos exárbitros, como Javier Castrilli, lo defendieron y generaron un gran debate.

Sin embargo, el artículo 12 del Código Disciplinario de la Conmebol (infracciones y sanciones por comportamientos impropios de jugadores y oficiales) no deja dudas.

“Suspensión como mínimo de dos partidos en la competición o por un período de tiempo específico por conducta violenta o por agredir a jugadores o a cualquier otra persona presente en el partido, excepto a sus oficiales”, indica.

¿Habrá sanción de oficio para Jara por parte de la Conmebol? Chile enfrentará a Colombia en cuartos y Rueda deberá esperar para saber si podrá contar con el defensor de Estudiantes.

Castrilli defendió a Jara

El que se manifestó a través de las redes sociales por la polémica situación que protagonizó el chileno Gonzalo Jara con un hincha que ingreso al campo de juego ante Uruguay fue el exárbitro argentino Javier Castrilli, quien no solo consideró acertada la decisión de su colega brasileño Raphael Claus de no expulsar al jugador, sino que felicitó al futbolista por esa acción: “correcto Jara!!! Poniéndole la pierna para hacer caer al intruso... y colaborando con el personal de seguridad que había fallado en la prevención... Actitud en defensa propia del juego... jamás expulsión”, publicó el Sheriff en su cuenta de Twitter.