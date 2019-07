Aseguran que es muy poco probable que el arenavirus se transmita por las hojas de coca

Tras la viralización en Bolivia y en el norte de Argentina de la noticia sobre una supuesta contaminación en las hojas de coca con el arenavirus de Bolivia por el cual se recomendaba evitar consumirla, el ministro de Salud, Roque Mascarelo se mostró molesto con la viralización de información sin chequear y aclaró que se trata de dos virus diferentes.

“Cuando se viralizan noticias y no se las chequea hacemos un gran daño porque generamos sensación de inseguridad en la gente. Es bastante poco probable de que ese sea el mecanismo de transmisión”, dijo en referencia a la contaminación de hojas de Coca con la enfermedad que fue noticia en Bolivia en los últimos días. En cambio, hizo referencia al problema real que provocó la muerte de dos personas en el vecino país por el arenavirus. “Al cambio lo que tenemos acá es fiebre hemorrágica argentina, en el vecino país es fiebre hemorrágica boliviana, pero que tiene una característica diferente a la nuestra. Son dos virus distintos”, aclaró Mascarelo. “Lo que ha pasado en Bolivia si es una cosa llamativa porque tiene posibilidad de transmisión directa entre las personas cosa que habitualmente no era así, por lo menos no lo es en las características de la fiebre hemorrágica argentina”. Explicó que en nuestro país el modo de transmisión de este virus, diferente al de Bolivia, se da por las heces de las ratas.



“El virus se transmite del mismo modo que el Hanta virus, a partir de las heces de las ratas, pero que no hay transmisión personal, en el caso de Bolivia tendría aparentemente este componente”.

De ser así, esto sería lo que realmente genera preocupación, sin embargo el ministro de Salud llevó tranquilidad y pidió que tomemos los recaudos necesarios , es decir quienes tengan fiebre deben dirigirse al centro de salud más cercano. “Los casos solo se detectaron en Bolivia. Es un virus absolutamente distinto al de Argentina”, remarcó.