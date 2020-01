Eliminación y llanto: Kevin Benavides quedó muy lejos del título

Las imágenes que llegaron desde Arabia Saudita son impactantes. Kevin Benavides se encuentra en el medio de la nada. El motor de su moto del equipo Honda se apagó. Él intenta encenderla, pero no hay caso. La falla es total, tanto como su llanto y desconsuelo.

El piloto salteño no pudo contener su impotencia, bronca y dolor. Se resigna a pura lágrimas. A un costado de su moto se inclina y llora sin parar. Se le acabó el Dakar. Una lástima.

El video que dio a conocer la organización muestra el momento exacto en el que el mayor de los hermanos se queda sin chances de pelear por el título. El objetivo que viene persiguiendo desde hace años.

“Hola a todos, se me ha roto el motor, a 30 kilómentros de terminar el especial, no lo puedo creer, estoy destrozado, no sé que voy a hacer”, dice el propio Kevin en otro video hecho por sí mismo y publicado en sus redes sociales, claramente consternado. “Intentaré que alguien me quiera tirar, remolcar hasta la llegada, voy a intentar seguir, quiero seguir”, agregó el al borde de las lágrimas, con la voz quebrada y aún cuando esperaba que alguien lo rescate.

Ese alguien fue otro piloto argentino, el cordobés Leonardo Cola, que corre el “Dakar Experience” (destinada para los que abandonan y luego están en condiciones de retomar la carrera).



Al momento del incidente Kevin estaba tercero en la clasificación general. Luego de ser remolcado pudo finalizar la Etapa 6 en el 102º puesto, con lo cual retrocedió al casillero 27 del campeonato, a 4 horas, 4 minutos y 4 segundos del líder, Ricky Brabec, quien además ganó la sexta jornada.

Antes de que su moto se detuviera, detrás de Kevin venía Luciano corriendo casi a la par. El menor de los Benavides vio cómo se esfumaban los sueños de su hermano y de la familia. “Realmente fue horrible parar y no poder ayudar ni hacer nada, tuve que irme y dejar tirado a mi hermano. No me quería ir. Me quedó esa imagen de salir, darme vuelta y verlo ahí en el medio del desierto”, expresó Luciano, quien pudo terminar la etapa en el 5° puesto, a cinco minutos del ganador, mientras que en la general se encuentra 7°, a 39 minutos del primero.

Luego de llegar al campamento Kevin Benavides decidió continuar, aunque sabe que ya no podrá a ganar el Dakar. Por lo pronto, su equipo buscará la manera de arreglar la moto aprovechando la jornada de descanso de este sábado, en Riyadh, para retomar la competencia mañana.