El pacto que evitó dejar huérfanas a las hijas de Bryant

Kobe Bryant tenía un acuerdo con su esposa, Vanessa, de no viajar juntos en el mismo helicóptero. La revista People ha dado a conocer que Bryant y sus esposa acordaron no ir nunca juntos en helicóptero para que, en caso de que ocurriera un accidente, sus hijas tuvieran a uno de sus progenitores padres. Desafortunadamente, Kobe falleció junto a Gianna en el accidente del pasado domingo.

Kobe Bryant explicó en una entrevista con el exbeisbolista Alex Rodríguez el porqué de su decisión de viajar en helicóptero. La estrella de los Lakers reconoció que lo hacía para no atorarse en el tráfico de Los Ángeles y poder estar más tiempo con sus hijas.

En su época de jugador, Bryant dejaba a sus hijas en la escuela, en auto, para luego volar en helicóptero unos 65 km hasta el estadio de los Lakers, en el centro de Los Ángeles, para entrenarse. Luego, volvía para recogerlas tras las clases. “El viaje duraba solo 15 minutos en helicóptero, en comparación con las dos horas que tardaba en auto”, contó un allegado de la familia.

De esa manera, Bryant podría pasar al menos un rato con sus cuatro hijas, a quienes les empezó a dedicar más tiempo una vez que se retiró en 2016. Cabe destacar que en Los Ángeles viven más de 4 millones de personas y en 2018, por cuarto año consecutivo, encabezó el ranking mundial de ciudades con mayor congestión de tránsito. Por ese motivo, las familias adineradas optan por moverse por el aire.

“Una de las cosas más importantes que esperaba después de retirarse de la NBA (en 2016) fue pasar más tiempo con su familia”, expresó un amigo cercano a la familia. Y agregó: “Era un padre muy práctico y, como cualquier otro padre, vio un futuro tan brillante para todas sus hijas”.