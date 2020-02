Soledad Silveyra: "Me duele que haya divisiones en el feminismo"

Más allá de la polémica. el último lanzamiento de Jimena Barón puso en agenda el tema de la prostitución y reveló las diferentes miradas que tiene el feminismo sobre esta práctica. Por su parte, Soledad Silveyra confesó cuál es su mirada y llamó a la reflexión.

La actriz que protagoniza "Teoría King Kong" en el Teatro Cervantes consideró que la campaña de la intérprete estuvo bien y repudió los ataques que recibió por parte de sus seguidores. "Sentí que me tenía que solidarizar con ella. La que la quiere escuchar, la escucha, la que no quiera no, pero siempre con respeto", remarcó en un móvil con " El Run Run del Espectáculo".

Además, Solita planteó: "Sobre la prostitución, dentro del feminismo existen las regulacionista y las abolicionistas, es muy curiosa esta separación", en referencia a los sectores que buscan la regulación del trabajo sexual y aquellos que desean su eliminación.

La obra de la que participa la artista está basado en el libro homónimo de Virginie Despentes y es una de las lecturas más consultadas sobre teoría feminista. Para defender su postura, la actriz se valió de las ideas de la autora y remarcó: "Si podemos decir que el cuerpo es nuestro por qué no lo pueden decir las prostitutas".

"Cuando es una elección, somos dueñas de nuestro cuerpo, la prostitución no tiene nada que ver con la trata", consideró ante la consulta de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio. También manifestó que le causa "dolor, tristeza que dentro del feminismo exista esta división. La prostitución debe ser regulada".

Fuente: Diario Show