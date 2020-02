Argentina le ganó a Uruguay y quedó cerca de la clasificación a Tokio

Con un Alexis Mac Allister desequilibrante, la Selección argentina Sub 23 venció a Uruguay por 3 a 2, luego de ponerse 3-0 en ventaja, en la primera fecha del cuadrangular final, que clasifica a dos equipos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El equipo conducido por Fernando Batista se impuso con dos goles de Mac Allister, a los 17 minutos del primer tiempo, y a los 9 del complemento, además del tanto marcado por Fausto Vera, a los 38 de la primera mitad. Uruguay descontó con las conquistas de Juan Ramírez, a los 21, y Matías Arezo, a los 45, ambos de la segunda etapa.

En la próxima fecha, a disputarse el jueves, el equipo argentino se cruzará con Colombia, como lo hizo en la fase de grupos, a partir de las 22:30, mientras que Uruguay volverá a verse las caras con Brasil desde las 20:00.

La albiceleste logró hacer pie rápido en el partido y bajo la batuta del ex jugador de Boca comenzó a manejar los tiempos y el ritmo del juego.

A los 17 y ayudado en alguna medida por el arquero uruguayo De Arruabarrena, Mac Allister puso adelante a Argentina, lo que le dio algo más de tranquilidad.

Un despeje de la defensa charrúa lo capturó Fausto Vera, y el mediocampista de Argentinos Juniors hizo estéril la estirada del arquero.

En el complemento Argentina logró estirar las diferencias en una gran combinación de Gaich con Mac Allister que el mediocampista definió con un remate desde afuera del área.

Sin embargo, Argentina se durmió, se relajó y eso lo pagó caro, porque Uruguay apostó a la fuerza de sus hombres y primero Ramírez paprovechó una desinteligencia de la última línea albiceleste para acortar distancias.

En el final Castellanos no pudo ante el arquero De Arruabarrena y de ese despeje la "celeste" se puso a tiro del empate, cuando Arezo clavó un cabezazo inatajable para Cambeses y marcó así el segundo descuento uruguayo.



Síntesis

Argentina: Facundo Cambeses; Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Fausto Vera, Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Uruguay: Ignacio De Arruabarrena; José Luis Rodríguez, Emanuel Gularte, Mathías Laborda, Agustín Oliveros; Manuel Ugarte, Francisco Ginella; Juan Manuel Sanabria, Facundo Waller; Santiago Rodríguez; y Federico Viñas. DT: Gustavo Ferreyra.

Goles en el primer tiempo: 17m Mac Allister (A), 38m Vera (U).

Goles en el segundo tiempo: 9m Mac Allister (A), 21m Juan Ramírez (U), 45m Matías Arezo (U).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Juan Ramírez por Waller (U), 34m Tomás Belmonte por Urzi (A) y Joaquín Piquerez por Ginella (U), 37m Matías Arezo por Viñas (U), 38m Valentín Castellanos por Gaich (A), 44m Zaracho por Mac Allister (A).

Estadio: Alfonso López (Bucaramanga).