Se inaugura una muestra de Julio Lavallén: "Malasangre", retratos de la época

Sesenta obras de gran formato ocuparán casi todo el MAC. Este viernes a las 20, en el Museo de Arte Contemporáneo, Zuviría y España, el plástico entrerriano radicado en Salta, Julio Lavallén, inaugurará su muestra “Malasangre”.

Una visión descarnada del artista que retrató a personalidades centrales de la cultura nacional como Jorge Luis Borges, Coca Sarli, Ricardo Alonso y tantos otros. A través de 60 obras hechas sobre terciados, la perfección de un verdadero maestro argentino de la línea puede certificarse en “Malasangre”, un retrato urgente de Lavallén sobre la época que vivimos.

Se trata de la segunda exposición en Salta de un artista cuya primera muestra individual, en 1974, centró su vida en la pintura y el dibujo. Más tarde se interesó en la escultura y la escenografía. En 1980 egresa con el título de Profesor Superior en Artes Visuales en la Escuela de Artes Cesáreo B. de Quirós. En 1989 se mudó a Madrid donde vivió y trabajó con diferentes galerías por diez años.

Actualmente desde Salta dirige el Espacio Lavallén en Capital Federal, centro cultural dedicado a la plástica, la música y el teatro.

Aunque en los 60 cuadros -el más pequeño de 1.80 metros- es el cuerpo de la mujer la materia en la que elabora su visión, para el artista “la anatomía es una cosa que no interesa. No hay ningún tipo de intención anatómica, una forma que se adapta a una sensación. Porque no es un tratado biológico, es un tratado emocional”, dice.

“Es verdad que se puede ver la violencia género, la marginación masiva,, etc. Pero es una coincidencia nada más,. No era mi intención. Podría dar una explicación, pero solo para introducir . Y en realidad no importa. Mi explicación puede llegar a ser técnica, no emocional. La emoción la pone el espectador. Deleuze dice que la pintura tiene a veces la posibilidad de introducir un concepto y una percepción también”, dice Lavallén.



La modelo fue Gabriela Crespo, y quien disparó, de la mano de Lavallén, el alma de esta muestra. Luego de un conocimiento mutuo, Lavallen lleva a cabo diferentes tipos de sesiones fotográficas que luego serán la base de cada obra.