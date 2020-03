Rauch desmintió de forma contundente que mandó a toser en la sede del PJ a "sospechosos" de coronavirus

La secretaria de Desarrollo Social de Tartagal, Margarita Rauch, desmintió ayer en forma contundente lo publicado en la edición de ayer respecto de que haya hecho una broma “mandando a los enfermos a toser en la sede del PJ”.

"Desmiento en forma terminante que haya dicho una cosa de esas", dijo la funcionaria. Y aclaró que resulta "evidente que hay gente que ahora está en la oposición que lo único que quiere es empañar esta gestión".

“Porque estamos trabajando desde el día uno de esta gestión con lo más sensible de la sociedad de Tartagal, para darle respuestas a la gente. Y desde que se declaró la emergencia socio sanitaria, trabajamos codo a codo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y su par de la provincia, con los ministro Arroyo y Figueroa, respectivamente, para darle, como digo, soluciones a la gente que más lo necesita”, agregó la funcionaria.

Lo que pasa aquí es que se busca manchar mi nombre y el de mi familia. Y hasta gente que consideraba mi amiga hizo comentarios particulares en mi contra y se dedicó a utilizar la política de un forma que no corresponde, porque seguramente no tienen más nada que decir para no informar lo que es esta gestión de gobierno, en la que trabajamos sin mirar las banderías políticas y ayudando a todo el mundo por igual”.