Teletrabajo: “Las habilidades blandas van a ser las que más se van a valorar”

Con la pandemia del COVID-19, el teletrabajo o “Home office” se abrió paso en empresas e instituciones salteñas. La Universidad Católica de Salta es una de ellas.

La jefa de la licenciatura en Recursos Humanos de la casa de altos estudios, Soledad Perevicins, explicó que “nosotros estamos atravesando una pandemia a nivel mundial trabajando desde nuestras casas, que en realidad es muy diferente a lo que es el teletrabajo en el sentido estricto de la palabra y con la lógica específica de su metodología”.

Consideró que “el home office o teletrabajo es una discusión que se viene dando desde hace tiempo, en muchas organizaciones a nivel mundial, incluso a nivel nacional y esta situación puntual lo que hizo fue acelerar la reflexión en torno a esta nueva metodología de parte de muchas organizaciones que por ahí la tenían un poquito postergada”.

Agregó que las condiciones que se dan debido a tener que implementar esta estrategia de manera tan acelerada e imprevista, hace que hayan un montón de factores y de condicionantes que, en principio, en una situación ideal de teletrabajo no deberían estar.

“El no poder organizarnos en cuanto a horarios porque tenemos situaciones familiares que obviamente repercuten, el hecho de que los chicos no están yendo a la escuela, entonces creo que esta situación es una oportunidad para repensar la estrategia de teletrabajo en muchas organizaciones que no lo venían haciendo, pero que cuando pase todo esto con un diseño y con un procedimiento o una estrategia concreta para poder implementar que vaya del diagnóstico de la situación, el establecimiento de nuevas metodologías de trabajo y evaluación la podrán aplicar”, puntualizó.

La coyuntura actual demuestra que es posible trabajar por proyecto y significa un cambio cultural en muchas organizaciones. En la Ucasal ya existía una estructura que permitió sobrellevar la situación de la pandemia de coronavirus de manera rápida a nivel de empleados y el ámbito académico.

“Nosotros somos una de las primeras universidades que implementó el sistema de educación a distancia entonces todo lo que es la infraestructura de tecnología y demás la tenemos y la pudimos adaptar rápidamente”, recalcó.

Habilidades blandas

La directora de Recursos Humanos de la Ucasal, Adriana Jarsun, se refirió a los cambios que puede generar en el mundo laboral la pandemia. “La mayoría de las empresas sobre todo las de los países emergentes, no tanto el primer mundo, se han visto sobrepasadas por una situación que ha sido enviar a los trabajadores a trabajar desde casa sin las herramientas muchas veces ni tecnológicas, ni de infraestructura, es decir, no todas las empresas que mandamos a nuestro personal a casa le pudimos proveer de computadora, de módem 4G, y este tipo de elementos”.

Señaló que el mundo laboral va a cambiar necesariamente porque se van a empezar a valorar otras cosas. “Creo que la necesidad de lo que ya se viene hablando hace un tiempo de poder ingresar al mundo laboral contando con herramientas que no te las puede dar una capacitación que son las llamadas habilidades blandas son más que necesarias cuando pasan estas situaciones, es decir, en los momentos de crisis es cuando sale lo mejor y lo peor de las personas”, dijo Jarsun.

Y añadió: “En estos momentos y seguramente pospandemia, cuando queden las secuelas, que sin lugar a dudas van a ser económicas, las habilidades blandas que tienen que ver con la negociación, la comprensión, la tolerancia, la organización y el liderazgo, van a ser las que más se van a valorar en el mundo laboral como también se van a revalorarizar otras profesiones: por ejemplo, el personal de la salud, el docente”.

Con el teletrabajo, hay áreas de las empresas e instituciones que empiezan a tener un rol muy destacado como la de tecnología, informática o infraestructura tecnológica en los soportes y servidores.

La clave

La organización es clave. “Tener a las personas idóneas en el lugar correcto va a ser sumamente necesario, es decir, trabajar desde casa hace que de alguna manera tengas que tener a las personas adecuadas en el sitio correcto, si te equivocaste en la elección esa persona no va a poder desempeñarse estando sola en casa”, sostuvo.

Perevicins destacó que comenzarán a tener protagonismo los coworkings. “El trabajo remoto no implica trabajar desde la casa en pijamas y cuando quiera o pueda o cuando tenga un tiempito, el teletrabajo implica una organización estructural de parte del trabajador de horario y de disponibilidad. Requiere un rediseño del trabajo entonces vamos a empezar a trabajar por proyectos y vamos a necesitar espacios”.

Las especialistas mencionaron que si bien el teletrabajo tiene beneficios, también tiene complicaciones. “La gente además de toda la complicación laboral que implica el teletrabajo tiene angustia, miedo e incertidumbre por la pandemia. Hoy por hoy estamos trabajando mucho los equipos de contención de recursos humanos y tenemos inclusive una psicóloga que hace taller toda la semana donde se abordan cuestiones como las emocio nes”, finalizaron.