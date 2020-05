Aseguran que la Virgen apareció en un hospital con pacientes de coronavirus 

Un grupo de médicos de la Clínica Reina Sofía de Bogotá, Colombia, asegura que la Virgen María se les apareció. Allí hay muchos pacientes con coronavirus, por lo que no dudaron en afirmar que se trata de un mensaje de aliento en este duro momento.

William Pinzón, el médico que tomó las fotos al terminar de trabajar en su turno de la noche, contó a la prensa colombiana lo que ocurrió. “La Virgen se me ha manifestado personalmente, yo tengo el testimonio. Ella se manifiesta grande y no está en el piso, sino levitando” dijo, en referencia a que en la supuesta aparición se la ve en el aire.

En tanto que María Francia, una mujer que dirige la “Casita de la Virgen”, agregó: “No me cabe la menor duda de que está visitando a los enfermos de coronavirus del mundo. Porque a ella le duele, es una madre amorosa”.

Para verificar la autenticidad o no de las fotos, se consultó al fotógrafo Fernando Vergara, quien aseguró que los vidrios que se ven detrás de la Virgen podrían servir como reflejo de la luz, pero que si en el pasillo donde se dio la supuesta aparición no hay ninguna estatua, en ese caso “estaríamos hablando claramente de una aparición”.

A pesar de la viralización de las imágenes y del impacto que generaron, la Iglesia local aún no emitió ninguna opinión al respecto.

Fuente: La 100