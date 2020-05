Aseguran que los desalojaron sin orden judicial y que hubo heridos

Además de la pandemia que ocasionó el coronavirus, a Gustavo Sáenz se le abrió otro frente de conflicto en esta última semana. Desde el miércoles de la semana pasada, hubo una ola de usurpaciones en la ciudad, pero es un problema de arrastre con números más que alarmantes para lo que va del año.

Hay una dura realidad: el déficit de viviendas asciende a 72 mil. Este planteo justamente cobró un fuerte peso el martes pasado en la sesión de Diputados. Fue el preludio de una semana agitada por las tomas ilegales en la capital salteña.

Fue justamente en el Palacio Legislativo, donde un grupo de personas, que había ocupado ilegalmente un terreno fiscal en el barrio Justicia, se manifestó por una supuesta represión por parte de la policía local.

"Estamos a la espera de los ministros o los diputados para denunciar lo que pasó. Estamos aquí porque ayer nos desalojaron del barrio Justicia, sin ninguna orden de desalojo, nos reprimieron, yo tengo nueve balas de goma en el cuerpo, como así también varios compañeros míos", expresó David, uno de los manifestantes, que estuvieron protestando durante la mañana de ayer.

David contó que ocurrió durante la hora del almuerzo. "Estaban comiendo los chicos, les patearon el táper. A mi hijo le tiraron el locro encima, pero gracias a Dios no se quemó. Nosotros éramos 50 familias que estábamos asentadas", agregó.

El manifestante expresó que a la toma ilegal fueron varias familias que, a causa de la pandemia, perdieron todo ingreso y no tienen para pagar el alquiler, por lo que su situación es desesperante. "Estamos en la calle", afirmó y aclaró que fueron desalojados por el dueño de las viviendas donde estaban.

David es canillita y ocasionalmente remisero, pero su situación es similar a la de todos sus compañeros. Ninguno está en relación de dependencia ni tiene ingresos fijos.

"Queremos saber quién dio la orden de desalojo, porque hubo varias personas heridas. Nosotros tenemos un video de cómo nos reprimían. Queríamos que nos muestren la orden de desalojo y nos íbamos sin hacer problema. Ellos no tenían ningún papel, nos dijeron de palabra que salgamos y ahí se armó todo", finalizó el manifestante.

Reclamo a un funcionario

Después de haber estado reclamando durante toda la mañana, el grupo que estuvo involucrado en las tomas ilegales del barrio Justicia abordó al secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, que se encontraba en la calle Mitre, en la puerta de entrada al Palacio Legislativo.

Los que se acercaron a hablar con el funcionario provincial, le plantearon que durante la jornada de ayer fueron reprimidos por la Policía y que nunca les mostraron una orden de desalojo, sino que fueron directamente al choque.

"Nosotros somos auxiliares de la Justicia, por lo tanto desde la Policía no actuamos de manera unipersonal, sino que tenemos distintas formas de actuar que son estas con una orden judicial que está establecida por el fiscal y el juez de garantías", expresó el funcionario local.

Una de las manifestantes, le comentó al secretario de Seguridad que los policías no les mostraron las órdenes de desalojo. "Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a ver esos papeles ¿o no?", preguntó la mujer.

El funcionario provincial les dio las garantías de que hubo una intervención de la Justicia y aseguró que los papeles del desalojo están en el juzgado de garantías y en la fiscalía. "En la zona sudeste actuó el fiscal Molinati y el juez de garantías Pasatrana. Les vuelvo a decir, la Policía es auxiliar y nosotros no actuamos si no tenemos una orden judicial", remarcó.

Bejanmín Cruz le solicitó a los manifestantes que se organicen y acerquen el nombre de las personas que se encuentran en esta situación. "Hay que sentarse a trabajar juntos", afirmó el funcionario.

Uno de los integrantes del grupo que tomó ilegalmente terrenos en barrio Justicia, le explicó al secretario de Seguridad que vienen solicitando desde hace años una solución a la falta de vivienda.

"Desde el IPV nos dicen que el Estado no tienen para comprar tierras, nosotros no queremos que nos regalen nada, estamos dispuestos a pagarlos, no queremos que nos regalen nada", expresaron.

Ante el reclamo de los manifestantes, el funcionario provincial aclaró que la competencia de sus funcionen se limitan a velar por la seguridad del Estado y de todos los ciudadanos.

"Lo que no queremos es mentirles y decirles que la solución está a la vuelta de la esquina porque esto no es así, tenemos que trabajar entre todos de manera conjunta y saber cuál es la situación particular de cada uno de ustedes", finalizó el funcionario.