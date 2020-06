Gustavo Klix: “Vamos hacer lo imposible para que Cuadrado siga”

Adrián Cuadrado no podrá seguir dirigiendo al equipo de Juventud Antoniana, en el torneo Regional Federal Amateur, porque no cuenta con el título que lo habilita como entrenador y esto obligó a la dirigencia del club a analizar los pasos a seguir; mientras se espera una notificación de manera oficial.

Se tomó como una decisión firme de parte de la AFA, con una orden estricta hacia el Consejo Federal de que se cumpla a rajatabla un convenio con el gremio de los entrenadores, ATFA (Asociación de Técnico del Fútbol Argentino) y que apunta a dejar sin trabajo a las personas que venían ejerciendo ese cargo, como en el caso de Adrián Cuadrado y tantos otros que estuvieron en esta función, específicamente, en una competencia como el torneo Regional Federal Amateur.

Este medida, en un primer momento se publicó que también alcanza a la actividad con los chicos de las inferiores, cuyos entrenadores deberán contar con una certificación que los acredite para estas tareas.

Y con respecto a Juventud Antoniana, el presidente Gustavo Klix, salió a respaldar a Adrián Cuadrado, para que siga en el puesto de entrenador del club, en la reanudación de torneo Regional Federal Amateur, en un principio programado para el próximo mes de septiembre. “Vamos a esperar a ser notificados, oficialmente y de ser así, nosotros ya estamos preparando una presentación para pedir un período de gracia, ya que son muchos los entrenadores que no poseen ese título habilitante. Y de un día para otro no se les puede cortar esa posibilidad. En el caso nuestro, lo hablé con Adrián y el hizo el curso en su momento. No tiene por ahí la oficialización, pero por motivos que escapan a el, igualmente, es una persona que permanente está realizando el curso de actualización y todo lo relacionado al fútbol. Conocemos su capacidad. Seguramente vamos a intentar buscar alguna solución para que continué con este proyecto que tanto nos costó enderezar y que tan bien se llevaba. No me quiero adelantar, vamos a esperar como se resuelve esta cuestión en los próximo días”, declaró Klix.

De posibles reemplazantes de Cuadrado, Klix se mostró muy cauto. “Ya conocemos como son este tipo de noticias, oficialmente de la comisión directiva ni de mi persona no salió absolutamente nada. Ni siquiera llego a tratamiento de ningún nombre. Es absolutamente falso todo lo que se pueda estar diciendo o hablando. Ni lo pusimos en consideración. Mi técnico es Adrián Cuadrado. Vamos a hacer todo lo imposible para siga en el cargo”, sostuvo el titular santo.

Mientras tanto, desde el propio Adrián Cuadrado, en el programa Equipo10, comentó que “los dirigentes van decidir mi continuidad o no, no es algo que yo deba decidir. Yo no quiero abandonar este proyecto que empezamos”, luego prosiguió: “Yo cursé la carrera de técnico y quedo en camino, porque como antes no se exigía y bueno una cosa llevo a la otra y no lo termine”.

Con respecto a lo que hoy exige la AFA, reconoció lo siguiente: “Me parece muy lógico que se pida el curso, siempre hay que ser para mejor. Que yo circunstancialmente no lo tenga eso no quiere decir que tenga que ponerme en contra”