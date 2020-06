Reconocen las virtudes del camino desde Santa Victoria a Los Toldos

El ex diputado provincial René Ontiveros recordó el trabajo realizado por Roberto Romero en la zona, como el camino a Nazareno y otras obras similares.

De los 75 kilómetros que separan Santa Victoria, cabecera del departamento del mismo nombre ubicado en el extremo oeste de la provincia, a Los Toldos, solo un par quedan sin marcar luego de tantos años de espera de los vecinos de ambas localidades.

Desde Los Toldos hay camino consolidado por el Lipeo hacia el oeste por varios kilómetros y desde Santa Victoria hacia el este, existen caminos en buen estado pasando por abra La Cruz y Arrazaray hasta pocos kilómetros antes de unirse al anterior.

Esta última parte de la obra, aún pendiente, es la que anunció el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, hace diez días. La ruta provincial 7 logrará así la conexión indispensable entre los habitantes de un mismo departamento de la provincia, que por razones de topografía presenta obstáculos similares en varios puntos de su extensión, especialmente en los valles altos y la Puna.

Haciendo memoria

Por eso el ex diputado provincial René Ontiveros se prestó gustoso a una entrevista para dar a conocer todo lo trabajado en ese sentido desde la década del 80 por distintos dirigentes políticos salteños. Ontiveros recordó: "Antes de que sea gobernador, don Roberto Romero llegó a Santa Victoria y conoció que a Nazareno no había forma de llegar si no era a lomo de mula, por la carencia de una camino para vehículos que conecte esa localidad con Jujuy y de ahí a Salta".

René Ontiveros

"Y siendo gobernador, a pala y pico se abrió el camino por el cerro Fundición que es el que actualmente conecta Nazareno con la provincia de Jujuy, dejando así atrás el aislamiento secular de los habitantes de esa localidad del departamento Santa Victoria", recordó Ontiveros.

Conocedores de la geografía provincial advirtieron que trasladarse desde Los Toldos hasta Santa Victoria, para desde aquí salir a Jujuy y luego volver a Salta significará desandar más de 500 kilómetros para arribar a la capital provincial. El mismo exdiputado reconoció que los habitantes de Los Toldos, “cuando el camino a Santa Victoria ya esté operable, seguramente seguirán prefiriendo salir por Bolivia a Bermejo y de ahí a Aguas Blancas”.

Más adelante, el veterano dirigente expresó: "Con el tiempo, también se logró conectar por camino para vehículos a Santa Victoria con Nazareno, pero eso fue durante mi mandato como diputado, entre 1995 y 1999".

"Y lo mismo ocurrió con el puente internacional entre El Candado y la Mamora, que sacó de otro aislamiento secular a los habitantes de Los Toldos, que hasta entonces tenían que cruzar las nacientes del río Bermejo en una roldana", obra que "se concretó también durante el mandato de otro Romero, el actual senador nacional Juan Carlos Romero", dijo Ontiveros.

La obra actual

Respecto de la obra anunciada recientemente por el ministro Camacho, Ontiveros recordó que los caminos desde uno y otro punto avanzaron hasta casi encontrarse gracias a las voluntades de los intendentes de Los Toldos y Santa Victoria en los últimos años, que contaron por supuesto con colaboración de personal y maquinaria de Vialidad de la Provincia.

"Hoy a esa obra le deben faltar menos de cinco kilómetros para unir ambos trazados", dijo Ontiveros.

Porque los últimos trabajos encarados por el entonces intendente de Santa Victoria Lino Flores "llegaron a un punto de avance importante, al que solo hace falta consolidarlo", dijo con seguridad el veterano dirigente victoreño.

Y recordó que a la altura de donde se encararán estos últimos trabajos ya no hay cuestas peligrosas. "Solo habría que rectificar la cuesta del Abra Santa Cruz, para que el trazado no se vaya tan alto", advirtió como gran conocedor de la geografía de su terruño.

Otras obras y opciones

Hasta hace unos años existía una senda que atravesaba el Parque Nacional Baritú partiendo desde el extremo norte de la propiedad de don Domingo Jakúlica, jurisdicción de Orán, por la cual los comerciantes ilegales de madera extraían especies nobles como cedro del Baritú.

Construir una ruta provincial sobre esa antigua vía, perfectamente transitable durante todo el año salvo cuando alguna tormenta la anegaba, demandaría una inversión mucho más importante por cierto, pero sería la solución ideal para mantener conectado a Los Toldos con Orán.

Amén de la inversión, debería contarse con una cantidad importante de guardaparques para evitar la depredación de madera y la caza ilegal dentro de la enorme zona, de unas 72 mil hectáreas, que abarca el Parque Nacional Baritú.