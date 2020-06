Empleados de casinos piden volver a trabajar después de 90 días

A las 9 de la mañana, cerca de 100 empleados de los casinos de la ciudad se manifestaron frente a las oficinas que tiene el Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja). Las casas de juego de azar vieron paralizada su actividad por la pandemia del coronavirus y desde hace más de 90 días no abren sus puertas.

Miguel Delgado, empleado de un importante casino de la ciudad, comentó a El Tribuno que se manifestaron para pedir por la habilitación de las salas de los juegos de azar.

“Nos movilizamos para pedir que nos aclaren el panorama, ya que todavía no tenemos ninguna respuesta y nosotros simplemente queremos trabajar. Ya se presentaron protocolos, se reunieron los operadores con funcionarios de la Provincia y todavía no hay ninguna respuesta. A nosotros, como empleados, nos preocupa el futuro. Llevamos más de 90 días con la actividad paralizada”, expresó.

Delgado expresó que en la empresa que el trabaja cobraron los sueldos “en tiempo y forma”, donde el 50% lo aportó la Nación y el resto el empleador.

“Desconozco a futuro qué es lo que va a pasar y esa es la incertidumbre que nosotros tenemos. Ojo, no tenemos amenazas de despido ni mucho menos, pero vemos lo que pasa en los noticieros que grandes empresas cierran y despiden gente, y uno se pregunta: ¿por qué no puede pasar eso con nosotros? Esa es la preocupación e incertidumbre que tenemos”, remarcó.