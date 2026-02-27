Llega una nueva carrera a UCASAL pensada para creadores de contenido y realizadores audiovisuales

En un mundo que cada vez se llena más de influencers y creadores dentro de las redes sociales, la producción de contenidos ya no es un terreno improvisado: hoy exige técnica, criterio y formación específica. En este escenario, UCASAL suma una nueva carrera pensada para quienes quieren dar un paso más y profesionalizar su mirada. Se trata de la Tecnicatura y la Licenciatura en Realización Audiovisual.

La carrera llega en el marco de todo un proceso de innovación. Desde la Facultad de Artes y Ciencias, el Departamento de Comunicaciones Sociales se renueva con sus planes de estudio e impulsa nuevas propuestas académicas para sus estudiantes. La iniciativa está pensada para la práctica laboral y las demandas actuales del mercado.

“El objetivo es actualizar contenidos, pero también incorporar prácticas en un modelo por competencias, formando profesionales que puedan tener una inserción en el mundo laboral”, dice el Dr. Gustavo Iovino, jefe del Departamento de Comunicaciones Sociales en la Universidad Católica de Salta.

Los graduados de esta carrera podrán desarrollarse como trabajadores en dependencia o como realizadores independientes. Además, estarán listos para insertarse en distintos ámbitos más allá de los medios de comunicación, las redes o distintas plataformas, sectores en donde lo audiovisual toma relevancia y está más presente que nunca.

“Hoy el mundo se está definiendo por una presencia audiovisual global que permite conocer, ser conocido y llegar a audiencias de todo tipo”, adelantó el doctor en Ciencias de la Información. Sobre los tipos de públicos mencionó a los tradicionales que parten de los medios masivos de comunicación, como así también a los nichos, aquellos que se segmentan por gustos y preferencias particulares.

El contexto actual digital exige la adaptación a los nuevos formatos; para esto, conocer sobre la realización audiovisual es clave. La carrera apunta a un público joven constituido por nativos digitales del siglo XXI, aunque no descarta a otros interesados.

El rol de los creadores de contenidos nació en las redes, pero con el tiempo pretende expandirse a otros ámbitos, crecer y adquirir nuevas formas. A futuro, se cree que quienes sean los encargados de imaginar, estructurar, producir y curar la información tendrán que apuntar a sectores más específicos: esta es una de las razones por las cuales estudiar esta carrera es fundamental para obtener las capacidades que se requieren.

“Creemos que esta propuesta será muy interesante para los jóvenes que deben incorporarse al mundo de la universidad”, agregó Iovino con entusiasmo sobre lo que se viene en UCASAL.

En 2027 llegarán más novedades para los aspirantes al mundo audiovisual. Se espera que la tecnicatura y la licenciatura en Imagen y Sonido mute hacia una propuesta renovada que cuente con el aval de la Secretaría de Educación.

En este sentido, para el año que viene se incorporaría la tecnicatura y licenciatura en Producción de Sonido, Eventos y Espectáculos. Junto a la carrera en Realización Audiovisual, estas dos propuestas garantizarán las necesidades actuales de la industria cultural.

“Hoy la gran cantidad de contenidos que circulan en el mundo tienen una base en el sonido y en la imagen”, aseguró Gustavo Iovino. La invitación ya está abierta para todos los interesados. Desde la facultad, aspiran a llevar la experiencia UCASAL a los laboratorios, las clases y las diferentes actividades con contenidos actualizados y mucha práctica.

