UCASAL incorpora electromiografía para optimizar la rehabilitación

El Instituto Universitario de Rehabilitación (IUR) de UCASAL continúa consolidando espacios de formación, investigación aplicada y práctica clínica a través de su Laboratorio de Movimiento Humano, un centro orientado al estudio y análisis del movimiento con soporte tecnológico.

En este laboratorio se desarrollan experiencias académicas que integran tecnología y evaluación clínica. Son éstas las que fortalecen tanto la formación de los estudiantes como así también el abordaje profesional en el campo de la rehabilitación. Recientemente, el equipo llevó adelante un trabajo centrado en la evaluación de pacientes con lesiones de rodilla, particularmente del ligamento cruzado anterior (LCA), una afección frecuente que puede generar inestabilidad y alteraciones funcionales.

Para la evaluación, el equipo utilizó electromiografía de superficie, una tecnología que emplea sensores colocados sobre la piel para registrar la actividad eléctrica de los músculos. Esa información se traduce en gráficos que permiten observar cómo trabajan los músculos durante el movimiento.

A partir de estos datos, los profesionales pueden comprender con mayor precisión los patrones de activación muscular y detectar posibles desequilibrios o riesgos, aportando información objetiva que acompaña el criterio clínico. Los resultados se organizan en informes que sirven como guía para orientar tratamientos y acompañar los procesos de recuperación.

Agustín Qüerio, Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia e integrante del laboratorio, explica que esta tecnología “permite traducir la información eléctrica en gráficos que ayudan a comprender cómo se están utilizando los músculos y en qué medida”, lo que facilita una evaluación más clara y objetiva.

Además de su aporte en la evaluación clínica, esta experiencia posee un fuerte valor formativo dentro del Instituto Universitario de Rehabilitación. Permite que los estudiantes se familiaricen con tecnologías actuales y participen en proyectos vinculados a la investigación aplicada. El desarrollo del Laboratorio de Movimiento Humano del IUR constituye un avance significativo en la incorporación de herramientas innovadoras para la formación y la práctica profesional.

De este modo, UCASAL, a través del Instituto Universitario de Rehabilitación, continúa impulsando propuestas académicas que integran innovación, investigación aplicada y formación profesional en el campo de la rehabilitación.

