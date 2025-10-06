Los sospechosos del piso 10 2x1 con Club

¿Te animás a ser parte de la investigación? En Los Sospechosos del Piso 10 una pareja llega a su casa y se encuentra envuelta en el supuesto crimen de su mejor amigo. A partir de ese momento, se desata una comedia de enredos y complicidad con el público que te hará reír sin parar.

Esta obra mezcla el humor desopilante con un toque policial, lleno de infidelidades y un vecino molesto. La gran particularidad es que vos, como espectador, conocerás la verdad; y serás parte activa de la trama, haciendo que la experiencia sea aún más emocionante. El elenco está formando por Fabián Gianola, Adriana Brodsky, Beto César, Lorena Paola, Tony Coggi, Maximiliano Frutos y Florencia Elizabeth. Obtené tu beneficio en Alvarado 777