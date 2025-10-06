¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Wanda Nara
David Guetta
China Suárez
River Plate
La Libertad Avanza
Boca Juniors
mundial sub 20 chile 2025
CIPPEC
Club el Tribuno

Los sospechosos del piso 10 2x1 con Club

Lunes, 06 de octubre de 2025 17:43
¿Te animás a ser parte de la investigación? En Los Sospechosos del Piso 10 una pareja llega a su casa y se encuentra envuelta en el supuesto crimen de su mejor amigo. A partir de ese momento, se desata una comedia de enredos y complicidad con el público que te hará reír sin parar.

Esta obra mezcla el humor desopilante con un toque policial, lleno de infidelidades y un vecino molesto. La gran particularidad es que vos, como espectador, conocerás la verdad; y serás parte activa de la trama, haciendo que la experiencia sea aún más emocionante. El elenco está formando por Fabián Gianola, Adriana Brodsky, Beto César, Lorena Paola, Tony Coggi, Maximiliano Frutos y Florencia Elizabeth. Obtené tu beneficio en Alvarado 777

 

