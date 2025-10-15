Jornada histórica de Milinkovic en San Antonio de los Cobres

El reconocido internacional y actual entrenador de Los Infernales Voley, Marcos Milinkovic brindó una charla motivacional a niños y jóvenes de San Antonio de Los Cobres, en un hecho histórico para nuestra provincia del excapitán de la Selección nacional y uno de los 25 mejores jugadores de la historia mundial de la especialidad.

"Estamos con un objetivo claro, el de poder fortalecer desde la Agencia Provincial Salta Deportes el deporte en cada rincón de la provincia, haciendo foco en la etapa formativa de niños y jóvenes", dijo Milinkovic.

Por su parte el intendente Alberto Carral, destacó la charla de Milinkovic y agradeció a la Agencia y al Gobierno provincial: "Poder tener a un referente mundial del deporte en el municipio que nos permite la motivación, la integración y la inclusión de niños y jóvenes al deporte es sumamente importante", y agregó que "el deporte es una política de Estado en el municipio. Nosotros invertimos en el deporte porque el deporte una herramienta fundamental para tener salud".

El intendente estuvo acompañado de las autoridades locales, como la subsecretaria de Deportes comunal, Paula Hoyos y por parte de la Agencia, el coordinador Sergio Calvet.

El proyecto provincial

El excapitán de la Selección nacional y actual entrenador de Los Infernales Vóley lleva a cabo en toda la provincia un plan de capacitación, encarado por la Agencia Provincial Salta Deportes.