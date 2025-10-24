Franco Colapinto supera a Paul Aron en el GP de México, y su renovación con Alpine es inminente

Los primeros entrenamientos libres (FP1) de la Fórmula 1 en el autódromo Hermanos Rodríguez de México DF tuvieron una carga emotiva especial para el piloto argentino Franco Colapinto, quien finalizó 9° y se jugó un test “mano a mano” frente a Paul Aron, su principal rival para ocupar una butaca en Alpine en 2026.

Aron es el piloto de reserva de la escudería francesa y algunos sectores del periodismo internacional señalan que podría disputarle el lugar a Colapinto como titular de Alpine en 2026, con Jack Doohan ya descarado y sin chances.

El reglamento de la máxima categoría mundial marca que el piloto de reserva debe ocupar, al menos dos veces durante la temporada, el lugar de alguno de los titulares para usar su auto en una práctica libre con el objetivo de que pueda conocer más el auto y demostrar su potencial.

Aron ya había hecho una FP1, en el circuito de Monza, Italia y en este viernes tuvo la chance de volver a hacerlo en México, en este caso mano a mano ante Franco Colapinto (en Italia lo había hecho ante Gasly).

Colapinto vs. Aron: cómo fue la FP1 en México

En la primera práctica libre disputada en el autódromo hermanos Rodríguez de México, Franco Colapinto no mostró dudas y “despedazó” a Paul Aron, quien quedó medio segundo detrás de la performance del piloto argentino.

Los registros fueron los siguientes y marcan una diferencia de 0.531 segundos para Colapinto:

Franco Colapinto: 1m19s331mm

Paul Aron: 1m19s862mm

Con esta performance Franco Colapinto demostró que cada vez está más sólido con el auto y además hizo lo que debía hacer: marcar una diferencia importante con respecto a un piloto de reserva, que casi no tiene contacto con el monoplaza durante el año y lo conoce mucho menos.

Para tomar como referencia, cabe destacar que Red Bull Racing también metió en la FP1 a un piloto novato como Arvid Linblad, quien registró 1m18s997mm y se colocó como el sexto piloto más rápido de la prueba, dejando por detrás al piloto titular Yuki Tsunoda, quien marcó 1m19s090mm.

Franco Colapinto: se viene la renovación con Alpine

Es un secreto a voces que Franco Colapinto tiene todo encaminado para sellar su continuidad en Alpine en 2026. Luego de un comienzo complicado, en el que se lo complicó descifrar a un auto muy irregular y que hoy es el peor de la parrilla, el piloto argentino comenzó a mostrar mejores actuaciones e incluso ha superado a Pierre Gasly en varias ocasiones, tanto en carrera como en clasificación.

Esa mejora, sumado al buen trato que tiene Colapinto con los mecánicos y con los integrantes del equipo francés, provocó que Flavio Briatore, hombre fuerte en la escudería, cada vez se muestre más convencido de renovar al piloto argentino de cara a 2026.

Algunas versiones hablan de un contrato multianual -es decir por más de una temporada- y destacan que el anuncio se haría en la previa del Gran Premio de Brasil, que se disputará en el circuito de Interlagos el domingo 9 de noviembre próximo.

Los horarios del Gran Premio de México

El GP de México tiene este viernes desde las 19 horas de la Argentina las prácticas libres 2, para cerrar el día de actividades.

Viernes 24 de octubre:

Prácticas Libres 2 - 19:00 a 20:00

Sábado 25 de octubre:

Prácticas Libres 3 - 14:30 a 15:30

Clasificación - 18:00

Domingo 26 de octubre: