Tras el conflicto de Colapinto con Gasly, Alpine convoca a una reunión antes del GP de México

Franco Colapinto finalizó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en el Gran Premio de Estados Unidos y tendrá una charla con Alpine este martes.

La maniobra del argentino en las últimas vueltas del circuito de Austin generó malestar dentro de escudería francesa. El pilarense desobedeció una orden directa del equipo de no adelantar a Gasly, lo que derivó en un llamado de atención y en la decisión de citarlo a una reunión interna para revisar el episodio.

La polémica se originó en la vuelta 55 de las 56 disputadas, cuando Colapinto, que venía presionado por el Sauber de Gabriel Bortoleto, escuchó por radio a su ingeniero, Stuart Barlow, pedirle que mantuviera las posiciones hasta el final.

“¿Qué? ¿Mantener posiciones? Pero es lento”, respondió el piloto argentino antes de ejecutar el sobrepaso a Gasly en la curva 1, que le permitió terminar decimoséptimo mientras que su compañero cruzó la meta en el decimonoveno.

Según informó Carburando, Alpine fijó para este martes una reunión con Colapinto en la previa del Gran Premio de México. En ese encuentro, el piloto argentino deberá explicar sus razones para haber ignorado la orden del muro de boxes y se definirá si habrá alguna sanción o llamado de atención formal.

En diálogo con la prensa tras la carrera, Colapinto explicó su postura y justificó su accionar en la competencia: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, él tenía gomas más viejas y era un segundo más lento. Me estaba atacando Bortoleto, y pasarlo era una forma de defenderme. Si no lo hacía, nos iba a pasar a los dos”.

Este fin de semana, Colapinto buscará seguir mejorando su rendimiento en el marco del Gran Premio de México, donde la carrera será a las 17 horas.