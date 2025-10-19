El director de Alpine dijo que están "decepcionados" con Franco Colapinto por ignorar órdenes

El director de Alpine, Steve Nielsen, comentó que la escudería "revisará" por qué Franco Colapinto ignoró una orden de equipo para no adelantar a su compañero de equipo Pierre Gasly hacia el final del Gran Premio de EE.UU. 2025 de F1 y se mostró "decepcionado" con el argentino.

¿Qué pasó? En Austin, Gasly y Colapinto peleaban por el 17º puesto después de otra tarde en la que se forjó el carácter del equipo de Enstone, que desde hace tiempo se centró en la próxima temporada.

El ritmo de Gasly decayó después de hacer su única parada en boxes en la vuelta 27, mucho antes de lo previsto para protegerse de un undercut, lo que le dejó con un largo stint con neumáticos blandos por delante hasta el final de la carrera de 56 vueltas.

Colapinto había entrado en boxes cinco vueltas más tarde, así que con neumáticos más nuevos el argentino era más rápido que Gasly y estaba ansioso por adelantar a su compañero de equipo, debido a que Gabriel Bortoleto estaba cada vez más cerca.

Pero con ambos autos ahorrando combustible y a punto de ser doblados, Alpine decidió mantener las posiciones, a lo que Colapinto respondió: "¿Esperar qué?¿Mantener posiciones? Pero si es más lento".

No hizo caso

Colapinto hizo caso omiso de la orden de equipo y adelantó a Gasly en la curva 1 en la penúltima vuelta, con un movimiento decisivo que apenas dejó espacio a Gasly en la salida para no salirse completamente de la pista.

"Al final, tenía los neumáticos un poco mejor que Pierre y vi que Gabriel [Bortoleto] atacaba. Quería mantenerle detrás de los dos", dijo Colapinto tras terminar 17º, mientras que Bortoleto sí acabó adelantando a Gasly.

Los jefes de equipo de Colapinto no lo vieron de la misma manera, y el director general Steve Nielsen expresó su decepción en el comunicado de prensa del equipo.

El comunicado

"Por parte de Pierre, cubrimos un amago de undercut para poner los blandos, un poco antes de lo que queríamos, y luego tuvimos un pit-stop lento, que revisaremos y rectificaremos", explicó Nielsen.

"Franco fue capaz de alargar su tanda con los medios para tener un delta de neumáticos hacia el final de la carrera donde alcanzó a Pierre. Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca".

"Como equipo, cualquier instrucción dada por el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que no haya sido así, así que es algo que revisaremos y trataremos internamente".