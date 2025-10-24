PUBLICIDAD

24 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Franja de Gaza
Torneo Clausura
Telefe
Leandro García Gómez
Metán
Fórmula 1
Cáncer de Mama
Copa Argentina
Lionel Messi
Deportes

VIDEOS. Messi anota un doblete en la victoria de Inter Miami frente al Nashville en el arranque del playoff de la MLS

El equipo dirigido por Javier Mascherano arrancó la fase final del certamen estadounidense.
Viernes, 24 de octubre de 2025 23:08
De la mano de Lionel Messi, el Inter Miami inició su camino en los playoffs de la Major League Soccer con una victoria sobre Nashville SC por 3 a 1, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. 

La Pulga abrió el marcador a los 19 minutos de la primera etapa, tras una gran habilitación de su amigo Luis Suárez.

 

 

El segundo tanto fue obra de Tadeo Allende, también de cabeza, cuando se jugaban 16 minutos del complemento.

Y la Pulga selló la goleada en tiempo de descuento: a los 51 aprovechó un grosero error entre el arquero y un defensor de Nashville para empujar la pelota al fondo del arco.

 

El formato de esta fase prevé series al mejor de tres partidos. En caso de igualdad, no habrá alargue: el desempate se definirá directamente por penales. 

El equipo visitante logró el descuento a 56 con un tanto de Hany Mukhtar.

Messi, por su parte, cerró la temporada como máximo goleador de la MLS con 29 tantos y ahora suma 31. Afronta su segundo playoff desde su llegada a Estados Unidos. Tras su renovación hasta 2028, el capitán argentino se propuso como objetivo liderar a Inter Miami hacia el primer título de liga de su historia.

 

