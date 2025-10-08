VIDEO. La Selección homenajeó a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio

El fútbol argentino sufre una pérdida inmensa. Miguel Ángel Russo, un nombre muy reonocido en la historia del deporte, falleció este miércoles a los 69 años.

La Selección Argentina, actualmente concentrada en Miami para los próximos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, realizó un sentido y conmovedor homenaje al querido entrenador, un gesto que capturó la atención global.

El plantel se reunió en el centro del campo de entrenamiento poco después de recibir la noticia. Los jugadores y el cuerpo técnico se fundieron en un abrazo colectivo, manteniendo un respetuoso y profundo silencio.

Tras unos instantes, la solemnidad se rompió para dar paso a un cálido y sostenido aplauso, con el que el equipo reconoció y despidió la extensa y exitosa trayectoria de Miguel Ángel Russo.

En la Selección se encuentra Leandro Paredes, quien fue la gran figura del equipo de Boca que armó Russo en el último tiempo.