Llega al Delmi otra noche imperdible del boxeo con "Camino a la Gloria IV"

Un cierre a pura adrenalina y grandes combates. El próximo 5 de diciembre, en la velada denominada "Camino a la Gloria IV" la convocantes promotora Billions Promotions hará vibrar el microestadio Delmi con una grilla de combates de primer nivel, que se iniciará a partir de las 20.30 horas.

Es que luego de 8 peleas amateurs de grandes promesas salteñas, la noche de verdaderos combates en el cuadrilátero del coloso deportivo, cuatro choques profesionales marcarán en cierre 2025.

En la oportunidad, en la categoría welter, volverá a subir al escenario la oranense Josefina "La Medusa" Paz, quien buscará mostrar nuevamente todo su poderío, esta vez ante la porteña Karen "La Reina" Vega.

Asimismo, en la categoría superpluma Marcos "El Emperador" Rodríguez se enfrentará a Facundo "Canelo" Medina, mientras que en la de semifondo en supermediano será el debut de Ramiro "Martillo" Paz en la arena profesional, cuando se vean las caras ante Baltazar "Superman" Alarcón.

Y la frutilla del postre, en un combate imperdible de los semipesados, Mauro "El Titán" Herrera y el santafesino Juan "Polvorita" Coria demostrarán una guerra sin cuartel ante lo que se prevé un lleno total en el estadio.

Las entradas para una cita imperdible de los puños pueden adquirirse a través de norteticket.com.