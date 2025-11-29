PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
34°
29 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

peluquera herboria
MAC
cóndor rescatado
microdosis
Especial
Marcha del Orgullo LGBTIQ
Franco Colapinto
peluquera herboria
MAC
cóndor rescatado
microdosis
Especial
Marcha del Orgullo LGBTIQ
Franco Colapinto

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Franco Colapinto largará último en el Gran Premio de Qatar tras una mala clasificación

El piloto argentino no logró mejorar su rendimiento tras una mala actuación en la carrera Sprint.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 16:07
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Franco Colapinto enfrentará una nueva frustración en su temporada de Fórmula 1, luego de que una mala clasificación lo dejara en la última posición de la grilla de partida para el Gran Premio de Qatar. El piloto argentino, que corre con el Alpine, no logró avanzar más allá de la primera ronda (Q1), registrando un tiempo de 1:21.137, lo que lo dejó fuera de la pelea por posiciones más altas en el circuito de Lusail.

Notas Relacionadas

El mal día de Colapinto comenzó temprano, durante la carrera Sprint del sábado, donde se ubicó último en el orden de llegada, sin poder encontrar ritmo con su coche. En esa prueba, Oscar Piastri se llevó la victoria, mientras que Colapinto admitió su frustración: “Estuve yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de Stroll; no pude hacer una vuelta limpia. Es frustrante", expresó después de la carrera.

El sábado por la tarde, el mal rendimiento continuó. En la clasificación para la carrera principal, Colapinto no pudo mejorar su tiempo y quedó eliminado en la Q1, siendo uno de los eliminados junto a Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lewis Hamilton y Lance Stroll.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD