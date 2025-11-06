PUBLICIDAD

6 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
caso jimena Salas
juicio por el crimen de jimena salas
Día internacional contra el bullying
informatica
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
Juicio a Cristina Kirchner
Papa León XIV
China Suarez
Masterchef Celebrity
becas eduardo chañe
Deportes

Vence el plazo para postularse a las becas “Eduardo Chañe”

El Concejo Deliberante de Salta mantiene abierta hasta este viernes la inscripción para las Becas “Eduardo Chañe”, destinadas a jóvenes deportistas amateurs de la ciudad que se destaquen por su desempeño y proyección. El beneficio incluye un apoyo económico anual y busca fomentar el desarrollo del talento local.
Jueves, 06 de noviembre de 2025 09:49
El 7 de noviembre vence la convocatoria para acceder a las Becas “Eduardo Chañe”, una iniciativa del Concejo Deliberante de Salta que busca reconocer e impulsar el talento de jóvenes deportistas amateurs con proyección local y nacional.

Creada en 2015 mediante la Resolución Nº 307, la beca está dirigida a atletas salteños o residentes con al menos cinco años en la ciudad, menores de edad, que practiquen deportes amateurs y hayan representado a la provincia o al país en competencias oficiales. Además, deben presentar logros deportivos relevantes, estar inscriptos en la federación correspondiente y contar con certificado de aptitud física.

Los interesados pueden presentar la documentación requerida en Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, en avenida República del Líbano 990, de lunes a viernes, entre las 8 y las 18.

El proceso de evaluación estará a cargo de un jurado integrado por concejales de la Comisión de Salud, Deportes, Infancia, Juventud y Tercera Edad, junto con miembros del Círculo de Periodistas Deportivos, la Secretaría de Deportes de la Provincia y la Agencia Salta Deportes.

Los seleccionados recibirán una asignación mensual equivalente a 500 Unidades Tributarias, que se devengará entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

La beca honra la memoria del periodista deportivo Eduardo “Chañe” Chañe y continúa fortaleciendo el apoyo institucional a las jóvenes promesas del deporte salteño.

