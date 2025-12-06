Emotivo homenaje del Club de Autos de Colección los hermanos Rechiutto

Unos verdaderos héroes salteños. Los hermanos Alfredo y Juan Rechiutto lograron acelerar a fondos los corazones, cuando en el predio del Huaico, el Club de Autos de Colección de Salta homenajeó a los salteños carroceros que fabricaron por primera vez e íntegramente un auto en Salta.

Es que a comienzos de 1956, con ingenio, herramientas básicas y una convicción férrea, diseñaron y construyeron un automóvil íntegramente hecho acá, y se llamó AJR, las iniciales de nombre y apellidos de Alfredo y Juan Recchiuto. Llevaba la inscripción de Salta en ambas puertas.

El motor era un Chevrolet 1928, cuatro cilindros y totalmente reformado de acuerdo a los últimos adelantos de la técnica moderna de esos momentos: lubricación forzada, cruce de válvulas, cigüeñal contrapesado, carburador descendente, bomba de nafta, etc. En el taller de los hermanos Recchiuto se fabricó íntegramente la carrocería en chapa, chasis, elásticos, suspensión delantera y trasera, aros de faros, tren delantero, funda metálica para la rueda de auxilio, baguetas cromadas y ambos paragolpes.

Orgullosamente, inmejorable para la época.

Pero lo cierto es que ayer, las máximas autoridades del Club de Autos de Colección, socios y familiares, a los que se sumó Juan por video zoom, se vivió un homenaje único, en donde los grandes recuerdos y las lágrimas también se hicieron presentes.

Y en la oportunidad, el secretario Alfredo Valdez Diez resaltó que la CD "reconoce y realza en un homenaje a la familia Rechiutto, la destacada trayectoria y participación en el ambiente automovilístico".

En ese sentido valoró "con todos los honores a Juan y Alfredo en el club del Huaico", en donde además se entregaron distinciones y reconocimiento a las familias de los genios salteños.

Por su parte, Luis Marinaro hizo una breve reseña en donde destacó "la verdadera inscripción del automóvil como "AJR Salta", en donde mostraba el orgullo de la tierra".

Y recordó publicaciones periodísticas que destacaban a "dos muchachos que en vez de perder sus horas libres trabajaban con paciencia y ahinco para alcanzar sus sueños".

Las voces del reconocimiento

María Angélica Rechiutto, hija de Alfredo

"Estamos orgullosas de ellos. Con muy pocas herramientas supieron hacer su autito y fabricar esa hermosura".



Daniela Rechiutto, hija de Juan

"Nos incentivaron a tener metas, ser mejores, seguir adelante y salir a pesar que la vida nos enfrenta a adversidades".



Fernando Nocetti, presidente del Club de Autos de Colección.

"Es un honor y privilegio homenajear a los hermanos Recchiutto, familia que es parte de la historia de la querida Salta".