14°
14 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Copa Libertadores: Libertad vs. River EN VIVO, minuto a minuto: el millonario va por un buen resultado en Paraguay

El encuentro se juega desde las 21:30, se lleva a cabo en el Estadio Tigo La Huerta, con capacidad para 15 mil espectadores, y se puede ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney +.
Jueves, 14 de agosto de 2025 21:05
River visita este jueves a Libertad de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en busca de un resultado que le permita volver a la Argentina con cierta tranquilidad.

El encuentro se juega desde las 21:30, se lleva a cabo en el Estadio Tigo La Huerta, con capacidad para 15 mil espectadores, y se puede ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney +. El árbitro designado fue el brasilero Wilton Sampaio, quien es asistido desde el VAR por su compatriota Rodolpho Toski.

 

River llega a esta serie como uno de los candidatos a pelear por el título en esta Copa Libertadores, luego de un movido mercado de pases.

 

 

