Vélez venció a Independiente y lo hundió en la tabla: hubo tres penales en el partido

Vélez superó a Independiente 2-1 por el partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura, jugado esta noche en Liniers.

Los tres goles fueron desde el punto de penal. El primero fue para el “Fortín”, que a los 35 minutos del primer tiempo se adelantó con el gol de Dilan Godoy.

Ya en el segundo tiempo, Felipe Loyola lo empató a los 30 minutos y Braian Romero para el conjunto de Liniers, lo liquidó ocho minutos más tarde.

Independiente jugó desde los 35 minutos del primer tiempo con un jugador menos, tras la expulsión de Kevin Lomónaco luego de cometer el primer penal del encuentro.

La acción clave llegó a los 31 minutos, cuando Kévin Lomónaco se equivocó en salida, trastabilló y terminó tocando la pelota con la mano dentro del área. El árbitro Leandro Rey Hilfer no dudó, sancionó penal y expulsó al defensor. Desde los doce pasos, Dilan Godoy definió con categoría para el 1-0 a favor del “Fortín”.

Ya con uno menos, Julio Vaccari tuvo que reacomodar a su equipo y mandó a la cancha a Franco Paredes en lugar de Diego Tarzia. A partir de allí, Vélez dominó con más claridad y estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate de Imanol Machuca que obligó a Rodrigo Rey a una gran intervención.

De esta manera, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se fueron al entretiempo con ventaja mínima pero merecida en el José Amalfitani, ante un Independiente que deberá redoblar esfuerzos para revertir el marcador con un hombre menos.

